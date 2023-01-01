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*SUM 41 всё 51
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 43
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
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Judas Priest

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11 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Производство винила влияет на дату выхода нового альбома»

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5 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с K. K. DOWNING'ом: «Было здорово играть с ним»

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19 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST не знает, когда выйдет новая пластинка

5 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Rob звучит просто фантастически!»

3 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне выпал второй шанс»

27 мар 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме: «Песни почти готовы»

2 мар 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об ANDY SNEAP'е: «Фанаты его любят»

28 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»

5 фев 2023 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY

27 янв 2023 : 		 ROB HALFORD поделился впечатлениями от выступления JUDAS PRIEST в ЗСРНР: «Это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла»

26 янв 2023 : 		 ROB HALFORD заявил, что новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2024 году

18 янв 2023 : 		 Как вводили JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST

29 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую

28 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»

26 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла

26 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе

19 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST поддержали Аргентину

16 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST в 4K

14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST

6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»
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Гитарист JUDAS PRIEST: «Производство винила влияет на дату выхода нового альбома»



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Richie Faulkner в недавней беседе сказал, что JUDAS PRIEST "практически завершили работу над альбомом":

«Нам нужно сделать несколько вокальных партий, затем смикшировать, а потом сделать мастеринг. А вот что будет после этого, еще немного неясно. Мы должны завершить работу над оформлением и фактически заняться производством продукции... изготовить винил и напечатать его. По-моему, в наши дни изготовление винила занимает некоторое время, так что все зависит от того, сколько его понадобится для изготовления физического продукта. И поэтому по срокам есть вопросы».

RICHIE FAULKNER Says Vinyl Production Is Affecting The Release Of New JUDAS PRIEST Album




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