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Гитарист JUDAS PRIEST: «Производство винила влияет на дату выхода нового альбома»



Richie Faulkner в недавней беседе сказал, что JUDAS PRIEST "практически завершили работу над альбомом":



«Нам нужно сделать несколько вокальных партий, затем смикшировать, а потом сделать мастеринг. А вот что будет после этого, еще немного неясно. Мы должны завершить работу над оформлением и фактически заняться производством продукции... изготовить винил и напечатать его. По-моему, в наши дни изготовление винила занимает некоторое время, так что все зависит от того, сколько его понадобится для изготовления физического продукта. И поэтому по срокам есть вопросы».







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