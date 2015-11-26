сегодня



Барабанщик JUDAS PRIEST : «Новый альбом будет к 2023 году»



Ian Hill в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, когда поклонникам стоит ждать нового альбома JUDAS PRIEST:



«Всё-таки скорее он выйдет в 2023 году — ему надо подышать (смеётся). Нам ещё надо откатать юбилейный тур, но да — всё может быть — может быть, в конце 2022 года. Но если нет, то в 2023-м».







</div>





+0 -0



просмотров: 73

