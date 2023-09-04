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Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»



В новом интервью журналу Metal Hammer бывший гитарист JUDAS PRIEST Kenneth "K.K." Downing исключил возможность повторного выступления со своей бывшей группой:



«Перед тем как я основал [свою новую группу] KK'S PRIEST, я спросил, не хотят ли они, чтобы я вернулся на своё законное место, потому что в какой-то момент они объявили, что собираются выступать вчетвером. Я ожидал, что вернусь в группу, когда появится вакантное место, или, по крайней мере, что меня попросят об этом. Но Glenn [Tipton, гитарист PRIEST] и Ian [Hill, басист] передали мне через адвокатов свой категорический отказ, в котором нет совершенно никакого смысла, поскольку я вообще был в этой группе раньше всех. А Rob [Halford] уходил на 11 лет, разве он имеет право сказать: "Я не буду рассматривать возможность твоего возвращения"? Ведь это я сыграл важнейшую роль в его восстановлении в группе. Гленн не был заинтересован в возвращении Rob'a, он хотел оставить Ripper'a. Но я дал им последний шанс и сказал: "Вы уверены? Однажды вы можете пожалеть об этом". Будем надеяться, что они не пожалеют».







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