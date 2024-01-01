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*Новое видео MY DYING BRIDE 25
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Judas Priest

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ROB HALFORD о новой песне JUDAS PRIEST: «Она снесёт вам крышу»



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В новом интервью для Audacy Check In вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о первых трёх выпущенных песнях — "Panic Attack", "Trial By Fire" и "Crown Of Horns" — которые войдут в предстоящий новый альбом "Invincible Shield":

«Первые три песни из нового альбома очень важны, потому что они должны передать правильное послание и показать, как будет звучать альбом в целом. Затем наступает волнение и предвкушение от новой музыки. Когда фанаты по всему миру только и думают: "Что они делают? Я хочу узнать что происходит".

Я скажу вам, что было действительно круто, потому что есть отличное вступление к первому синглу "Panic Attack", которое начинается с гитар, звучащих в стиле "Turbo"... И я знал, что наши фанаты будут слушать и думать: "Что это за фигня? Что они творят?" Именно этого мы и хотели добиться — привлечь ваше внимание, заставить вас сосредоточиться и быть начеку, потому что когда песня начинается, когда первые ритм-риффы начинают прорываться, группа просто взлетает, мы немедленно покидаем стартовую площадку. И фанаты JUDAS PRIEST говорят: "Слава Богу, что так вышло. Потому что это именно то, что я хотел". Cтруктура, аранжировки, ДНК этой песни полны множества прекрасных металлических троп, которые прослеживают путь этой группы вплоть до "Sad Wings Of Destiny" и далее».

Когда был затронут вопрос о том, что ни одна из первых трёх песен из "Invincible Shield" не похожа друг на друга, Halford согласился:

«Я очень доволен тем, как мы представили эти первые три трека, потому что, повторюсь, они показывают широту возможностей этой группы, способную перенести вас в самые разные места. Эти три песни не похожи друг на друга. Это три песни, но когда они соединяются с остальным материалом, получается прекрасный альбом, отражающий то, что из себя представляют JUDAS PRIEST в 2024 году.

Подождите, пока не услышите песню "The Serpent And The King". Она снесёт вам крышу. Мы уже опубликовали тизер к ней, и фанаты сходят с ума. В "Invincible Shield" собрано всё, что вы любите в JUDAS PRIEST, и даже больше».








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