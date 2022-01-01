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Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета



Гитарист Judas Priest Richie Faulkner дал интервью для шоу BraveWords "Streaming For Vengeance".



В начале января Judas Priest поспешили объявить, что гитарист Andy Sneap собирается «отойти от дел, чтобы переориентироваться на студийную работу, включая будущий материал Judas Priest», что означало, что всё внимание было приковано к Faulkner'у (и иногда к Glenn'y Tipton'y), который должен был исполнять все классические песни Priest на одной гитаре, а это означало, что группа превратилась бы в квартет. Фанаты негодовали и просили не делать этого, и в итоге Priest изменили своё решение.



По этому поводу Richie сказал следующее:



«Конечно, мы узнали об отклике, который получили от фанатов. Но был отрезок времени, когда именно это и должно было произойти. Было сделано объявление, и моя работа заключалась в том, чтобы воплотить всё это в жизнь с точки зрения гитары. Мы всё переосмыслили, но настало время, когда именно это и должно было случиться. Я думал о том, как это произойдёт и как я это сделаю. Как всё будет реализовано. У меня было несколько идей на этот счёт. Конечно, это было бы непросто. И, конечно, у меня нет четырёх рук, для этого должен был быть другой подход. Если бы не было такой страсти со стороны фанатов, это было бы очень печально. Если из всего этого и можно извлечь что-то положительное, так это то, что люди так сильно переживали за свою группу. У нас не было другого выбора, кроме как послушать их, и это было здорово. Справедливо, и всё хорошо, что хорошо кончается».



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«Именно! Невозможно не прислушаться к такому серьёзному отклику от фанатов. Всё произошло очень быстро. Забавно, но если бы это были 1975 или 1980 год, мы бы не получили такого отклика. Это просто случилось бы, и мы бы отправились в тур в таком виде, и результат был бы иным. В 2022 году у нас есть такая роскошь, как связь с фанатами, и мы можем узнать, что они думают, после чего действуем соответственно. Так что это большое счастье».



В 1975 году прошло бы несколько месяцев, прежде чем от фанатов пошёл бы вал писем, и вы бы открыли их и поняли, что приняли неправильное решение.



«Совершенно верно. В 1975 году это могло бы стать решением, последствия которого группа почувствовала бы уже в туре. Некоторые группы не выдержали испытания временем из-за принятых ими решений».



Вы со Sneap'ом как два ребёнка в магазине сладостей. Вы в восторге от возможности всей жизни — исполнять величайшие хэви-металлические песни всех времён?



«Да, и это интересно, что вы так говорите, потому что мы постоянно это обсуждаем. Мы говорим о том, как мы можем всё улучшить, что мы можем сделать дальше, какие песни мы можем исполнить. Не секрет, что Priest всегда выходили с одним сетом и придерживались его на протяжении всего тура. Только в последние пару лет мы меняем сет по ходу тура, мы изменяем его в разных странах. Не знаю, связано ли это исключительно с нашим с Энди влиянием, но мы даём им возможность добавить разнообразия, предлагая другие песни. Например: "Как насчёт этой песни или как насчёт этой?" Мы обсуждаем включение таких песен, как "Island Of Domination" или "Tyrant". Иногда мы обсуждаем эти песни с остальными участниками группы, и периодически они попадают в сет. Мы являемся фанатами, и мы были как с одной стороны, так и с другой, у нас есть своё мнение и иная точка зрения. И мы довольно часто говорим о том, что можно сделать иначе. Мы оба очень гордимся тем, что находимся в группе. Это огромная честь — играть с ними, и мы полны энтузиазма быть частью группы, которая отмечает 50 лет, одной из самых влиятельных хэви-металл-групп всех времён».







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