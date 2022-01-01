Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 9
*GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за пр... 9
*Новое видео EVIL INVADERS 9
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 8
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



3 апр 2022 : 		 ROB HALFORD хочет при жизни попасть в Зал славы рок-н-ролла с JUDAS PRIEST

2 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета

1 апр 2022 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы

30 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР

27 мар 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему

25 мар 2022 : 		 GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении

24 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN

23 мар 2022 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST летом

23 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав

21 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон

19 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»

13 мар 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 мар 2022 : 		 KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

6 мар 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

2 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»

1 мар 2022 : 		 Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST

1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

24 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»

22 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

19 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме

18 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом должны быть доступны

17 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST об операции

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре

15 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета



zoom
Гитарист Judas Priest Richie Faulkner дал интервью для шоу BraveWords "Streaming For Vengeance".

В начале января Judas Priest поспешили объявить, что гитарист Andy Sneap собирается «отойти от дел, чтобы переориентироваться на студийную работу, включая будущий материал Judas Priest», что означало, что всё внимание было приковано к Faulkner'у (и иногда к Glenn'y Tipton'y), который должен был исполнять все классические песни Priest на одной гитаре, а это означало, что группа превратилась бы в квартет. Фанаты негодовали и просили не делать этого, и в итоге Priest изменили своё решение.

По этому поводу Richie сказал следующее:

«Конечно, мы узнали об отклике, который получили от фанатов. Но был отрезок времени, когда именно это и должно было произойти. Было сделано объявление, и моя работа заключалась в том, чтобы воплотить всё это в жизнь с точки зрения гитары. Мы всё переосмыслили, но настало время, когда именно это и должно было случиться. Я думал о том, как это произойдёт и как я это сделаю. Как всё будет реализовано. У меня было несколько идей на этот счёт. Конечно, это было бы непросто. И, конечно, у меня нет четырёх рук, для этого должен был быть другой подход. Если бы не было такой страсти со стороны фанатов, это было бы очень печально. Если из всего этого и можно извлечь что-то положительное, так это то, что люди так сильно переживали за свою группу. У нас не было другого выбора, кроме как послушать их, и это было здорово. Справедливо, и всё хорошо, что хорошо кончается».

Редкий пример того, как социальные медиа социальные сети оказались полезными.

«Именно! Невозможно не прислушаться к такому серьёзному отклику от фанатов. Всё произошло очень быстро. Забавно, но если бы это были 1975 или 1980 год, мы бы не получили такого отклика. Это просто случилось бы, и мы бы отправились в тур в таком виде, и результат был бы иным. В 2022 году у нас есть такая роскошь, как связь с фанатами, и мы можем узнать, что они думают, после чего действуем соответственно. Так что это большое счастье».

В 1975 году прошло бы несколько месяцев, прежде чем от фанатов пошёл бы вал писем, и вы бы открыли их и поняли, что приняли неправильное решение.

«Совершенно верно. В 1975 году это могло бы стать решением, последствия которого группа почувствовала бы уже в туре. Некоторые группы не выдержали испытания временем из-за принятых ими решений».

Вы со Sneap'ом как два ребёнка в магазине сладостей. Вы в восторге от возможности всей жизни — исполнять величайшие хэви-металлические песни всех времён?

«Да, и это интересно, что вы так говорите, потому что мы постоянно это обсуждаем. Мы говорим о том, как мы можем всё улучшить, что мы можем сделать дальше, какие песни мы можем исполнить. Не секрет, что Priest всегда выходили с одним сетом и придерживались его на протяжении всего тура. Только в последние пару лет мы меняем сет по ходу тура, мы изменяем его в разных странах. Не знаю, связано ли это исключительно с нашим с Энди влиянием, но мы даём им возможность добавить разнообразия, предлагая другие песни. Например: "Как насчёт этой песни или как насчёт этой?" Мы обсуждаем включение таких песен, как "Island Of Domination" или "Tyrant". Иногда мы обсуждаем эти песни с остальными участниками группы, и периодически они попадают в сет. Мы являемся фанатами, и мы были как с одной стороны, так и с другой, у нас есть своё мнение и иная точка зрения. И мы довольно часто говорим о том, что можно сделать иначе. Мы оба очень гордимся тем, что находимся в группе. Это огромная честь — играть с ними, и мы полны энтузиазма быть частью группы, которая отмечает 50 лет, одной из самых влиятельных хэви-металл-групп всех времён».

JUDAS PRIESTвЂ™s Richie Faulkner Says He Was Ready To Tour As A вЂњFour Piece Heavy Metal BandвЂќ - вЂњI Had A Few Ideas About How That Was Going To HappenвЂќ




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 151

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом