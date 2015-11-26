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Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура



В начале сентября Richie Faulkner поговорил о сет-листе юбилейного тура:



«Для нового тура всегда сложно составить сет-лист. У группы миллион песен. Всегда можно пропустить чью-то любимую. Но нужно собрать что-то динамичное, текущее, с хорошими вершинами и спадами, напряжением и драматизмом — и вы составляете такой сет-лист — и вы также должны исполнить старые и новые песни, всё в таком духе. Поэтому мы составили наиболее динамичный, захватывающий и драматичный сет. И, похоже, всё получается очень хорошо. И по мере продолжения тура, если мы вернёмся в Штаты или будем выступать на разных площадках по всему миру, мы не против включить в него новые песни — разные песни, я бы сказал. Мы могли бы немного пересмотреть сет-лист и сделать его более увлекательным, изменить его.



Реакция, которую мы получаем на сет-лист в данный момент, была весьма положительной, и в нём есть несколько по-настоящему удивительных композиций — некоторые из них группа не играла очень давно, а некоторые вообще никогда не исполняла вживую до этого момента. Так что как фанату мне очень приятно играть эти песни, а в некоторых случаях видеть, как группа играет их впервые».







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