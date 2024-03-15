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Басист JUDAS PRIEST: «Биография? Нет, мне это неинтересно»



В рамках одного из недавних интервью у басиста JUDAS PRIEST спросили, интересно ли ему выпустить автобиографию, как это уже сделали некоторые коллеги по группе:



«Нет, не особо. Ну смотрите, Rob уже выпустил две, Ken выпустил свою. Я не читал Ken'a, потому что я и так все это знаю, я был рядом. И то, что я слышал, вполне себе. Книжки Rob'a читал, конечно же. Но что я могу то еще сказать? Повторить тоже самое? И если в этих трех книгах есть что-то, с чем я не согласен, неужели я хочу, чтобы моим наследием было какое-то нытье?... Если книга и будет, то она, скорее всего, будет [о] ранних днях, днях моей семьи, вплоть до, возможно, присоединения Rob'a. Потому что это то, что еще не так много освещено. И в этом есть смысл, а остальное...»







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