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Judas Priest

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Может ли JUDAS PRIEST замутить сиквел?



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В рамках недавнего разговора с "Wired In The Empire" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, может ли группа замахнуться на сиквел "Painkiller":

«Прелесть JUDAS PRIEST заключается в том, что, как мне кажется, каждая запись, которую мы сделали, имеет собственную основу, она может стоять на своих двоих без всяких проблем. Так что, начиная с "Rocka Rolla" и заканчивая "Firepower", — это слепок местоположения в пространстве и времени. И мы всегда были очень сильны, чтобы избежать повторения. Это не значит, что нельзя иметь интенсивные, быстрые металлические песни с похожим привкусом, но у них очень сильная индивидуальная идентичность. И я думаю, что это случай из разряда: "Позвольте спящим металлическим богам оставаться в покое", если проводить нити к "Painkiller". Потому что я думаю, что если попытаться подражать настоящей душе и духу "Painkiller", я уверен, что у нас получится очень неплохо, но это не поможет уловить его атмосферу; это не приблизится к нему. Просто это была такая уникальная запись во многих отношениях — песни, техника, звучание хай-хэта, микрофон, который я использовал, — все эти жизненно важные нюансы, которые используются при создании записи, которые вы не можете повторить и воссоздать заново саму суть. Поэтому я думаю, что лучше оставить всё как есть.

Конечно, самое прекрасное то, что запись "Firepower" — последняя запись PRIEST, последний студийный альбом, — получила огромное внимание и понимание того, как и что было сделано по сравнению с предыдущими записями.

Любая группа скажет вам, что никогда не знает, каков будет результат, и когда мы отправились в студию, чтобы сделать так, чтобы "Firepower" обрёл жизнь после того, как мы написали песни, мы привлекли невероятную продюсерскую команду, которая проделала удивительные вещи, и у нас появился ещё один по-настоящему особенный момент в истории этой группы. Вы можете спросить, какой пластинкой определяется PRIEST, и люди ответят: "О, точно "Sad Wings Of Destiny". "Нет, это так — "British Steel" самое оно. "Ну нет, чувак, только "Screaming For Vengeance". Да что вы в самом деле — "Painkiller" — это наш выбор. А теперь некоторые назовут и "Firepower". Так что это просто часть того бесконечного металлического путешествия, в рамках которого PRIEST продолжают ковать свежий металл!»

Would JUDAS PRIEST Consider Making





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

artmageddon


26 дек 2020, 14:28		идеальный Прист был бы смесью Дифендера, Пэйнкиллера и Джугулатора


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