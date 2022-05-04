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JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР



JUDAS PRIEST будут введены в Зал Славы Рок-н-Ролла и получат Musical Excellence Award — они станут вторым коллективом после E STREET BAND, кто удостоен этого приза.



В Зал Славы Рок-н-Ролла будут введены:



"Performer" Category



PAT BENATAR

DURAN DURAN

EMINEM

EURYTHMICS

DOLLY PARTON

LIONEL RICHIE

CARLY SIMON



Musical Excellence Award



JUDAS PRIEST

JIMMY JAM & TERRY LEWIS



Early Influence Award



HARRY BELAFONTE

ELIZABETH COTTEN



Ahmet Ertegun Award



ALLEN GRUBMAN

JIMMY IOVINE

SYLVIA ROBINSON











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