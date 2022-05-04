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*Новое видео RAMMSTEIN 32
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 14
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
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Judas Priest

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4 май 2022 : 		 JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР

4 май 2022 : 		 TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST

15 апр 2022 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последнее шоу в Северной Америке

14 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом в стадии демо»

11 апр 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 апр 2022 : 		 ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST

2 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета

1 апр 2022 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы

30 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР

27 мар 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему

25 мар 2022 : 		 GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении

24 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN

23 мар 2022 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST летом

23 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав

21 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон

19 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»

13 мар 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 мар 2022 : 		 KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

6 мар 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

2 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»

1 мар 2022 : 		 Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST

1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

24 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»

22 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

19 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме
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JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР



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JUDAS PRIEST будут введены в Зал Славы Рок-н-Ролла и получат Musical Excellence Award — они станут вторым коллективом после E STREET BAND, кто удостоен этого приза.

В Зал Славы Рок-н-Ролла будут введены:

"Performer" Category

PAT BENATAR
DURAN DURAN
EMINEM
EURYTHMICS
DOLLY PARTON
LIONEL RICHIE
CARLY SIMON

Musical Excellence Award

JUDAS PRIEST
JIMMY JAM & TERRY LEWIS

Early Influence Award

HARRY BELAFONTE
ELIZABETH COTTEN

Ahmet Ertegun Award

ALLEN GRUBMAN
JIMMY IOVINE
SYLVIA ROBINSON






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4 май 2022
D
DrunkEagle86
Я искренне рад! Они достойны этого!
4 май 2022
RomV
Вот теперь интересно КК пригласят? Он придёт?
4 май 2022
m
michael777
Супер! Они этого заслужили!

просмотров: 323

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