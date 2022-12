сегодня



RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую



В недавнем интервью с Харли Роксом с хьюстонского Eagle and Rock Rage Radio гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a попросили назвать песню группы, которую он любит исполнять вживую, на что он ответил:



«Я люблю "Victim Of Changes". Я люблю "The Sentinel". Я имею в виду, что те песни, которые я сочинил с группой, становятся любимыми по другой причине — я принимал участие в их создании, и их приятно исполнять по другой причине. Но классика, на которой мы выросли, например, как я уже сказал, "The Sentinel"... Всегда весело играть "Freewheel Burning". "Night Comes Down" — отличная песня. Я думаю, они все замечательные. Ещё "Electric Eye". И когда звучит это вступление — "The Hellion" перед "Electric Eye" — по коже бегут мурашки. Они все великолепны. Но я должен сказать, что если выбирать из них одну, то это, наверное, была бы "Victim Of Changes". Это просто эпическая песня. "Painkiller" тоже великолепна. Она заводит — публика заводится. Для гитариста она великолепна. Это просто потрясающая композиция».







