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Judas Priest

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15 окт 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе

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8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете

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Комиксы от JUDAS PRIEST



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Z2 Comics объявили о сотрудничестве с JUDAS PRIEST для создания комиксов по мотивам "Screaming For Vengeance".

«Я не могу переоценить, каким вдохновением JUDAS PRIEST стали для меня лично. Я и так был поклонником группы, когда вышел альбом "Screaming For Vengeance", но никто не был готов к тому воздействию, которое он оказал. Эта невероятная обложка? Эти песни? Этот альбом стал моим ежедневным саундтреком и творческим топливом до такой степени, что я измусолил кассету в своей машине. Возможность внести свой вклад в проект, вдохновлённый этими песнями, которые так много значат для меня? Это большая честь и ответственность, к которой я отношусь очень серьёзно!» — говорит один из авторов комикса, Rantz Hoseley ("Comic Book Tattoo", "The Heroin Diaries").

Чтобы ещё больше отметить творческое наследие этого монументального альбома и знаменательную годовщину, графический роман включает обширное интервью с художником оригинальной обложки Дагом Джонсоном, в котором он рассказывает о процессе создания дизайна обложки альбома, отмеченного наградами, и о происхождении металлической хищной птицы, известной теперь как "Hellion". Кроме того, в рамках расширения ассортимента продукции Z2 недавно назначенный вице-президент Z2 по коллекционным товарам и основатель Aggronautix Клинт Вейлер разработал детально проработанную статуэтку Hellion с работающими «электрическими глазами» в честь оригинального дизайна альбома и драматической развязки истории в графическом романе "Screaming For Vengeance".

Релиз комиксов запланирован на июль.

JUDAS PRIEST Announces






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