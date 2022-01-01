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Judas Priest

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JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщиками



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Бывший барабанщик JUDAS PRIEST Les Binks обсудил предстоящую церемонию введения в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«В той категории, в которую они включили группу, мы думали, что не будем выступать. Теперь всё изменилось, и, похоже, мы будем играть.

Это будет нечто из ряда вон выходящее. У нас будет ситуация, когда [оригинальный гитарист JUDAS PRIEST] К. К. Downing снова окажется в составе группы, чего никто не ожидал. На сцене также будет выступать Richie Faulkner, хотя на самом деле он не будет введён в Зал славы рок-н-ролла, потому что, согласно правилам, принятым в Зале славы, он должен находиться в ней 20–25 лет или что-то в этом роде. А у Richie не такой большой стаж [в JUDAS PRIEST]... В общем, он там будет. Это два гитариста. Ну и, конечно, есть Glenn Tipton, и он тоже будет выступать, судя по всему. Я знаю, что сейчас у него есть некоторые проблемы со здоровьем, но если всё будет хорошо, то таков план.

Так что у JUDAS PRIEST будет не два гитариста, а три [смеётся]. И два барабанщика. Я буду играть с [нынешним барабанщиком JUDAS PRIEST] Scott'ом Travis'ом. Разумеется, Scott тоже будет введён в Зал, он уже достаточно долго в составе коллектива.

В общем, эксперимент в Лос-Анджелесе должен быть довольно интересным. Вы никогда не видели ничего подобного раньше, и вряд ли увидите снова, как мне кажется.

У нас только 8 минут на всё, что не очень много, они пролетят в мгновение ока... У нас будет репетиция перед выступлением, потому что мы решили, что самый простой способ справиться с этим для восьмиминутного слота, который у нас есть, — это сделать попурри из песен. Так, чтобы одна переходила в другую, и именно это мы и планируем сделать на репетиции».




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