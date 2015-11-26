1 июл 2021



Вокалист JUDAS PRIEST : «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал Metal Pilgrim о ходе сессий по сочинению песен для нового альбома:



«Я помню тот месяц сессий сочинения, который мы провели в феврале 2020 года в студии Glenn'a [Tipton'a, гитариста PRIEST]. Это было невероятно. Я люблю начало любого процесса работы над альбомом, потому что может произойти всё что угодно. Мы всегда в PRIEST говорим, что у нас никогда нет ни планов, ни идей. Ближе всего к этой философии мы подошли на альбоме "Firepower". Мы действительно хотели сосредоточиться на классических элементах PRIEST, и я думаю, что нам это удалось. Так что следующий альбом будет иметь своё собственное лицо, как и все наши альбомы, свой собственный характер. Да, в ходе текущей беседы я слышу песни в своей голове, и они великолепны. Вы думаете, что можете зайти очень далеко, но это доказывает, что это спорная идея. Вы можете зайти так далеко, как захотите, если только вы используете все необходимые ингредиенты, а необходимыми ингредиентами PRIEST всегда были энергия и мощь металла — а это бесконечные возможности. И всё это выражается в том, что я, Richie [Faulkner, гитарист] и Glenn всё так же жаждут сочинять новый материал PRIEST, как и раньше. В частности, мы с Glenn'ом всегда это ощущали, но с тех пор, как Ричи с нами, это ощущение стало ещё более выраженным. Richie — как бесконечный источник риффов и идей. Всё это из серии: "О мой Бог. Нам нужно остановиться. Нам нужно переварить всё то, что ты только что сыграл нам".



Итак, мы собираемся провести ещё две или три сессии сочинения. Мы чувствуем, что у нас хватает песен на целый альбом, песен довольно много, но мы очень самокритичны и склонны к самоанализу по отношению к работе, которую мы делаем, потому что знаем, что у нас за плечами сокровищница металла, и мы не хотим посрамить мир тяжёлого металла; мы хотим быть уверенными, что у этого альбома та же суть, те же характеристики, тот же класс и качество, что и у всех альбомов PRIEST. И поэтому он будет готов, когда придёт время, — я говорю это постоянно. Но я думаю, что мы близки к этому. Это произойдёт рано или поздно — это лучшее, что можно сказать».



На вопрос о том, участвует ли Tipton, у которого семь лет назад была диагностирована болезнь Паркинсона, в процессе сочинения песен, Halford ответил:



«О да. Он всё ещё гитарист. Понятное дело, что сейчас он играет на гитаре по-другому, потому что в его жизни появилась болезнь Паркинсона, с которой он борется каждый день. Но он никогда не позволял ей взять верх над ним. Он способен создавать песни таким образом, что его вклад остаётся таким же ценным, как и раньше. И я точно знаю, поскольку мы поддерживаем связь, что он создаёт свои собственные идеи, и Richie в Нэшвилле делает то же самое. Так что мы скоро соберёмся, потому что у нас скоро [в августе] будет фестиваль Bloodstock [в Великобритании]. Но перед Bloodstock мы встретимся в студии и прослушаем весь новый материал, который мы все собрали, а также то, что у нас уже есть. И это будет отличный день. Потребуется пара дней, чтобы всё просмотреть.



Итак, повторюсь: Гленн по-прежнему активно участвует в работе JUDAS PRIEST, на сто процентов. Andy [Sneap, продюсер "Firepower" и нынешний гастролирующий гитарист PRIEST] всё ещё занимает место Гленна с его благословения... Это практически само собой разумеется — то, что Andy снова поедет с нами в тур. И я благодарен Andy. Лучше и быть не могло, если в этой ситуации искать что-то хорошее. Это был действительно важный день, когда Glenn сказал: "Я думаю, что будет лучше, если я отойду от дел, и, возможно, мы позволим Andy занять это место". Это был действительно прекрасный акт самоотверженности. Это сказал Glenn, который дорожит PRIEST и репутацией группы, особенно на живых концертах, как никто другой. Так что благословите Гленна за это. И в результате Andy вступил в игру и проделал потрясающую работу в туре "Firepower", и мы с нетерпением ждём возможности сделать то же самое с ним в этом юбилейном туре. И не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Glenn может появиться. Он играет на гитаре по-другому, но нет причин, почему Гленн не может появиться и поработать. Я имею в виду, что говорил Glenn'у: "Просто выйди на сцену и сделай это со всеми [показывает "козу"], и люди просто сойдут с ума, потому что тебя так любят". Но я думаю, что Glenn будет изредка появляться на сцене во время этого тура в честь 50-летия группы».







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