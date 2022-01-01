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Гитарист JUDAS PRIEST — о смерти королевы



Richie Faulkner в рамках недавней беседы рассказал о своих чувствах по отношению к Королеве Елизавете II:



«Все скорбят и отдают дань уважения по-разному, что вполне естественно. Я к тому, что люди ждали до 24 часов только для того, чтобы увидеть гроб. Королева в молодости была военной, как и все монархи, я думаю, должны делать.



Меня там не было, чтобы лично отдать дань уважения, меня не было в стране, чтобы сделать это. Но для меня королева — это одна из тех ценностей, которая всегда была основной, неизменной в жизни 80 процентов здравствующих людей. Так что если вам исполнилось определённое количество лет, Королева всегда была рядом. Поэтому странно, что её больше нет. Хотя её и не было там — её нет рядом с нами в этой комнате — но Королева всегда была здесь незримо на протяжении всей вашей жизни, и этой опоры, этого постоянного присутствия больше нет. Это конец эпохи. И будет интересно посмотреть на нового монарха в эпоху Интернета. Существует уже тонна мемов. Так что будет интересно понаблюдать, что будет и как».







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