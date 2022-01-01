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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
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Judas Priest

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14 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о смерти королевы

12 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

8 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о новом альбоме и секрете долголетия группы: «Мы всё ещё друзья»

7 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — об операции

6 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST сыграют попурри в ЗСРнР

5 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе будущего тура

4 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рассказал, что плотный гастрольный график разрушил два его брака

30 сен 2022 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST сделали ещё одну операцию

29 сен 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это большая честь»

28 сен 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что для нового альбома осталось записать только вокал

26 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Шокирует, что моя эпоха в JUDAS PRIEST была просто заметена под ковёр»

19 сен 2022 : 		 DENIS PAUNA исполняет JUDAS PRIEST

6 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об обидках на техников JP

22 авг 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сольном альбоме: «Он тяжёлый, но не очень»

12 авг 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

27 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST разозлился на Зал славы рок-н-ролла: «Чёрт возьми, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство?»

26 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

23 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!»

23 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Вход в ЗСРнР будет волшебным!»

18 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

18 июл 2022 : 		 Rob Halford: «Некоторые люди не знали, что они металхэды, пока не услышали JUDAS PRIEST»

11 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном турне с IRON MAIDEN

4 июл 2022 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST
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Гитарист JUDAS PRIEST — о смерти королевы



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Richie Faulkner в рамках недавней беседы рассказал о своих чувствах по отношению к Королеве Елизавете II:

«Все скорбят и отдают дань уважения по-разному, что вполне естественно. Я к тому, что люди ждали до 24 часов только для того, чтобы увидеть гроб. Королева в молодости была военной, как и все монархи, я думаю, должны делать.

Меня там не было, чтобы лично отдать дань уважения, меня не было в стране, чтобы сделать это. Но для меня королева — это одна из тех ценностей, которая всегда была основной, неизменной в жизни 80 процентов здравствующих людей. Так что если вам исполнилось определённое количество лет, Королева всегда была рядом. Поэтому странно, что её больше нет. Хотя её и не было там — её нет рядом с нами в этой комнате — но Королева всегда была здесь незримо на протяжении всей вашей жизни, и этой опоры, этого постоянного присутствия больше нет. Это конец эпохи. И будет интересно посмотреть на нового монарха в эпоху Интернета. Существует уже тонна мемов. Так что будет интересно понаблюдать, что будет и как».




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