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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом



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Во время появления в видеоподкасте "In The Trenches With Ryan Roxie" гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner подтвердил, что он использовал время простоя, вызванного коронавирусом, для работы над сольным проектом:

«Я не очень много говорил об этом публично, но я кое-что сочинял в период COVID. Я знаю, что пандемия ещё не закончилась, но было много времени во время простоя. Так что я использовал это время, чтобы взять несколько песен, над которыми я работал, доделать их, отшлифовать, собрать несколько человек, которых я уважаю в музыкальном бизнесе, и записать кое-что. И я об этом особо не распространялся. Работа в процессе завершения, и мы ищем контракты в данный момент, мы ищем звукозаписывающие лейблы, так что я не хочу забегать слишком далеко вперёд».

На вопрос о том, появятся ли на альбоме приглашённые музыканты или пластинка будет полностью сольной работой, Richie сказал:

«Я всегда любил быть участником группы. Всё это не похоже на RICHIE FAULKNER'S RAINBOW или что-то подобное. Мне всегда нравилась концепция группы — с её названием и четырьмя-пятью парнями или девушками в ней, а не сольный проект. Но когда я присоединился к PRIEST, я не собирался получить это место, а потом сказать: "А теперь послушайте моё сольное творчество". PRIEST приняли меня, дали мне право голоса, дали мне высказать своё мнение, и я почувствовал, что это моя группа. Они сделали меня частью неё, и я отдавал себя на тысячу процентов. Поэтому я не хотел потом заниматься чем-то своим и злоупотреблять этой возможностью, если вы понимаете, о чём я. Но через 10 или 11 лет я чувствую, что фанаты знают, что я не собираюсь злоупотреблять этой возможностью. Я отдал 10, 11, почти 12 лет [PRIEST], так что я почувствовал, что в связи с пандемией, во время небольшого простоя, возможно, я смогу создать немного материала».

Насчёт музыкального направления сольного альбома Фichie Faulkner сказал:

«Что касается стилистики, то всегда трудно об этом говорить. Ты просто делаешь то, что делаешь. Вы можете услышать корни PRIEST, но я думаю, что он в достаточной мере отличается и является самостоятельной единицей. И я надеюсь, что кто-то другой интерпретирует это по-своему и услышит нечто совершенно отличное от того, что слышу я».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


15 фев 2022, 11:27		Будет забавно, если Риппера на вокал позовёт:)

Rutger


15 фев 2022, 15:19		Ну ну, сравним творенье бывшего и его замены


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