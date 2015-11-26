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Judas Priest

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9 апр 2019 : 		 JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году

3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

31 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980

27 авг 2018 : 		 Станет ли "Firepower" последним альбомом JUDAS PRIEST?
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JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году



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JUDAS PRIEST подтвердили, что остаются специальными гостями в европейском туре OZZY OSBOURNE, перенесенном на 2020 год.

«Мы желаем OZZY скорейшего выздоровления и надеемся, что он восстановится на соточку уже совсем скоро. Британо-европейский тур OZZY/JUDAS PRIEST перенесён на 2020 год, и как только все вопросы по датам будут решены, они будут незамедлительно объявлены».



JUDAS PRIEST Confirms It Will Be Part Of OZZY OSBOURNE





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

ИванСемичев


9 апр 2019, 08:40		Ну только если в виде голограммы. Потому что в 2020 или позже если опять перенесут обе эти звезды способны могут что то сделать только в виде голограммы . Блин дайте старикам умереть спокойно оставте сцену тем кто может по ней передвигаться без инвалидной коляски .

WarSong


9 апр 2019, 09:18		Ну ты, Ваня, и грамотей.

Syberex


9 апр 2019, 09:55		В этом туре Хэлфорд живее всех живых. Вытянул все песни (ну кроме painkiller разумеется), бодро по сцене передвигался. Так что порох еще остался

gravitgroove


9 апр 2019, 13:28		почему-то подумал, что история классического хэви-металла закончится в этом турне, в прямом смысле слова


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