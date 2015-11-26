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JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году



JUDAS PRIEST подтвердили, что остаются специальными гостями в европейском туре OZZY OSBOURNE, перенесенном на 2020 год.



«Мы желаем OZZY скорейшего выздоровления и надеемся, что он восстановится на соточку уже совсем скоро. Британо-европейский тур OZZY/JUDAS PRIEST перенесён на 2020 год, и как только все вопросы по датам будут решены, они будут незамедлительно объявлены».

















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