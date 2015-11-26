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JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе



В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner вновь рассказал о недавнем объявлении группы о том, что она отправится в следующий этап своего юбилейного тура в формате квартета. Richie поведал о реакции фанатов, которая заставила группу отменить своё решение:



«Я думаю, это действительно мощное свидетельство того, как много PRIEST всё еще значат, правда. Мы не ожидали такого отпора со стороны фанатов. [Смеётся]. Потому что мы все думали — хорошо это или плохо — мы приняли решение, потому что считали, что это будет хорошая идея; вот в чём суть дела. Иначе мы бы не приняли это решение. Мы знали, что найдутся недовольные, потому что это бренд JUDAS PRIEST, и так было на протяжении 50 лет. И фанаты дали нам об это знать. И это потрясающе. Мы прислушались. И в этом нет ничего страшного, ничего плохого. Всё вернулось на круги своя, и мы сделаем так, как должно быть. Мы очень благодарны фанатам за то, что они беспокоились о нас и дали нам знать, что они чувствуют. Так что да, всё хорошо. Всё хорошо, что хорошо кончается, правда».



Когда интервьюеры Джимми Кей и Алан Диксон указали на тот факт, что даже Biff Byford из SAXON высказался по поводу плана JUDAS PRIEST гастролировать в составе квартета, Richie ответил:



«Я понял. Я думаю, мы все это понимаем. Rob [Halford, вокалист PRIEST] высказал своё мнение по этому поводу. У него была такая идея. И опять же, с моей точки зрения, ребята занимаются этим уже 50 лет — они разбираются в этом лучше меня, если вы понимаете, о чём я. И если они хотят так сделать, то мы делаем это. Если так нужно было сделать, я бы это сделал. Кому-то это понравилось бы, кому-то нет. Но я понял.



JUDAS PRIEST были одной из первых, если не самой первой группой в хэви-металле в то время. Я имею в виду, что были такие группы, как WISHBONE ASH и THIN LIZZY, но если говорить о том, кто поднял флаг на арене хэви-металла, то JUDAS PRIEST были именно такими. Так что я думаю, что тур в формате квартета в тот момент, когда мы празднуем 50-летие этих песен, был, мягко говоря, немного неожиданным. Так что мы прислушались. Мы поняли. И, как я уже сказал, всё хорошо, что хорошо кончается. Хорошо, что фанатам не всё равно, так что я могу только поблагодарить их за это. Есть место для высказывания мнений — хороших или плохих — в Интернете можно это сделать. Иногда пишут всякую чушь, но люди действительно чувствовали это, и их это волновало, и они озвучили своё мнение. И это честная игра. И вот мы снова в составе пяти человек — Andy [Sneap] вернулся. И опять же, если Glenn [Tipton] сможет приехать — я знаю, что он хочет, — то он тоже будет с нами, когда сможет».







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