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Вокалист JUDAS PRIEST : «Многие музыканты стали мягче»



В рамках недавней беседы с подкастом "The One" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, не считает ли он, что в последние годы рок-музыканты стали куда меньше рисковать чем раньше:



«Мне и правда кажется, что большая часть музыки стала более спокойной, но мир стал более пугающим, в то время как несколько десятилетий назад — возможно, даже меньше, чем десять лет назад, — всё было иначе. Было много противоречивых артистов, было много споров в музыке. Но сейчас всё, кажется, рассосалось. Как будто мы были шокированы и в какой-то степени застряли в бесчувственном состоянии, что является настоящим позором, потому что музыка отзывается в сердцах, она играет на ваших эмоциях.



Если хочешь найти какую-то опасную музыку, иногда с каким-то опасным посылом, ты можешь найти её в разных жанрах хэви-металла. Самое прекрасное в музыке хэви-металла, как и в большинстве других музыкальных жанров, это то, что она поднимает настроение — она заставляет тебя пройти через трудности, как она заставляет нас пройти через эту пандемию прямо здесь и сейчас. И мы используем музыку, чтобы исцелиться и преодолеть все трудности, которые могут быть в жизни».













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