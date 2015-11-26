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Judas Priest

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4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

3 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству

26 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы снова вернёмся друг к другу!»

25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

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30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

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23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

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11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

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Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»



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В рамках недавней беседы с подкастом "The One" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, не считает ли он, что в последние годы рок-музыканты стали куда меньше рисковать чем раньше:

«Мне и правда кажется, что большая часть музыки стала более спокойной, но мир стал более пугающим, в то время как несколько десятилетий назад — возможно, даже меньше, чем десять лет назад, — всё было иначе. Было много противоречивых артистов, было много споров в музыке. Но сейчас всё, кажется, рассосалось. Как будто мы были шокированы и в какой-то степени застряли в бесчувственном состоянии, что является настоящим позором, потому что музыка отзывается в сердцах, она играет на ваших эмоциях.

Если хочешь найти какую-то опасную музыку, иногда с каким-то опасным посылом, ты можешь найти её в разных жанрах хэви-металла. Самое прекрасное в музыке хэви-металла, как и в большинстве других музыкальных жанров, это то, что она поднимает настроение — она заставляет тебя пройти через трудности, как она заставляет нас пройти через эту пандемию прямо здесь и сейчас. И мы используем музыку, чтобы исцелиться и преодолеть все трудности, которые могут быть в жизни».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orthodox


4 дек 2020, 11:34		Это точно, раньше был "рокенрол" и музыканты соответствовали, а сейчас это не рокеры, а сжв-блм-снежинки.


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