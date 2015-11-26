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Judas Priest

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3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

31 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980

27 авг 2018 : 		 Станет ли "Firepower" последним альбомом JUDAS PRIEST?

26 авг 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST
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Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»



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В совершенно новом интервью для канадской радиостанциии K-97 у гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'а спросили, какие отношения — если таковые имеются — у группы в настоящее время с музыкантом, которого он заменил, — с оригинальным гитаристом PRIEST Kenneth'ом "K.K." Downing'ом, на что он ответил:

«Я никогда не разговаривал с Ken'ом. И я действительно не знаю. Я честно не знаю. Я не думаю, что с ним говорили. Думаю, вряд ли кто-то разговаривал с ним. Не думаю, что он беседовал с ними. Я думаю, он говорит с руководством. Но я никогда не общался с ним. Всё, что связано с этим, сейчас в сети. Кажется, что в Интернете слишком много сообщений и мало общения друг с другом. Но кто знает? Мы просто двигаемся вперёд и занимаемся тем, чем умеем, — новым альбомом, новым туром, и двигаемся вперёд со всем этим».

Прошлым летом Downing сообщил, что отправил два письма об отставке своим коллегам по группе, когда решил покинуть JUDAS PRIEST. Первое было описано как «изящная записка об уходе, подразумевающая плавный отход от музыки», в то время как второе было «более сердитым, в нём излагались все его разочарования в определённых персонах».

Позже Downing сказал, что второе письмо было «ключевой причиной», по которой его не пригласили присоединиться к PRIEST после решения Glenn'а Tipton'а уйти на покой.



RICHIE FAULKNER On JUDAS PRIEST




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