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Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»



В совершенно новом интервью для канадской радиостанциии K-97 у гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'а спросили, какие отношения — если таковые имеются — у группы в настоящее время с музыкантом, которого он заменил, — с оригинальным гитаристом PRIEST Kenneth'ом "K.K." Downing'ом, на что он ответил:



«Я никогда не разговаривал с Ken'ом. И я действительно не знаю. Я честно не знаю. Я не думаю, что с ним говорили. Думаю, вряд ли кто-то разговаривал с ним. Не думаю, что он беседовал с ними. Я думаю, он говорит с руководством. Но я никогда не общался с ним. Всё, что связано с этим, сейчас в сети. Кажется, что в Интернете слишком много сообщений и мало общения друг с другом. Но кто знает? Мы просто двигаемся вперёд и занимаемся тем, чем умеем, — новым альбомом, новым туром, и двигаемся вперёд со всем этим».



Прошлым летом Downing сообщил, что отправил два письма об отставке своим коллегам по группе, когда решил покинуть JUDAS PRIEST. Первое было описано как «изящная записка об уходе, подразумевающая плавный отход от музыки», в то время как второе было «более сердитым, в нём излагались все его разочарования в определённых персонах».



Позже Downing сказал, что второе письмо было «ключевой причиной», по которой его не пригласили присоединиться к PRIEST после решения Glenn'а Tipton'а уйти на покой.















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