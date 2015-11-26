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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST: «Я не хотел уходить!»



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В рамках недавнего интервью с Heavy1 вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос, насколько важно рассказать о причинах его ухода из группы в 1992 году в недавно выпущенной автобиографии:

«Думаю что для меня было важно это сделать. Есть много нелегальных книг о JUDAS PRIEST, и они полны сплетен и домыслов или выдранных кусков из различных интервью. Но если вы хотите узнать правду, то обратитесь к первоисточнику.

Никогда и на малую долю секунды я не хотел уходить — формально уходить, отойти от дел — из JUDAS PRIEST. Это был настоящий сбой в общении.

Артисты, музыканты — все очень чувствительные личности. Мой Бог, да любая мелочь может вызвать у нас бурю эмоций. Я дива — я Металл-бог. И это просто отбросило назад артистически чувствительный эмоциональный инстинкт. Так что я подумал, что в рамках книги есть возможность просто попытаться объяснить, что случилось на самом деле. И кажется безумием, что прошло 10 лет. Но, как я говорю в книге, кое-что из этого исходило не от меня, а из других мест. И поэтому я думаю, "просто для того, чтобы всё прояснить", было важно об этом упомянуть».

ROB HALFORD: I Never Wanted To Leave JUDAS PRIEST





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