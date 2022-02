сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре



В рамках видеопосткаста "In The Trenches With Ryan Roxie" гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner прокомментировал недавнее объявление группы о том, что она отправится в следующий этап своего 50-летнего тура в составе квартета:



«Rob [Halfors, вокалист PRIEST] позвонил мне и сказал: "Falcon, сможешь ли ты справиться со всеми гитарными партиями один, без второго гитариста?" И я ответил: "Да, наверное, смогу. Возможно, придётся кое-что сделать по-другому — добавить ещё пару педалей и всё в таком духе". Потому что он подумал... Одно время PRIEST были в составе из четырёх человек, и он думал о том, чтобы вернуться к этому, а Glenn [Tipton, давний гитарист PRIEST, который борется с болезнью Паркинсона] выходил бы, когда мог. Думаю, именно такая идея пришла ему в голову. И я сказал: "Как хочешь, босс. Если это то, о чём ты думаешь, если все остальные согласны с этим, то делай что хочешь". И я пошёл и купил... Кажется, я купил три педали гармонайзера, чтобы попробовать кое-что. Короче говоря, мы вернулись к этому решению».



По словам Faulkner'a, PRIEST, вероятно, смогли бы исполнить большую часть своего материала только с одним гитаристом:



«В том составе, который у нас сейчас, кроме ритм-гитары под соло, не так уж много гармоничных вещей. "Victim Of Changes"... Я всю жизнь играл THIN LIZZY в кавер-группах с одной гитарой. Всё приходилось исполнять обе партии».













