Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 47
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре

15 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ситуацию с K. K. Downing'ом «дерьмовым шоу»

12 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

9 фев 2022 : 		 Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего

4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом

26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST

24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

22 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»

18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

18 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста

15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»

8 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре



*
zoom
*
* *
В рамках видеопосткаста "In The Trenches With Ryan Roxie" гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner прокомментировал недавнее объявление группы о том, что она отправится в следующий этап своего 50-летнего тура в составе квартета:

«Rob [Halfors, вокалист PRIEST] позвонил мне и сказал: "Falcon, сможешь ли ты справиться со всеми гитарными партиями один, без второго гитариста?" И я ответил: "Да, наверное, смогу. Возможно, придётся кое-что сделать по-другому — добавить ещё пару педалей и всё в таком духе". Потому что он подумал... Одно время PRIEST были в составе из четырёх человек, и он думал о том, чтобы вернуться к этому, а Glenn [Tipton, давний гитарист PRIEST, который борется с болезнью Паркинсона] выходил бы, когда мог. Думаю, именно такая идея пришла ему в голову. И я сказал: "Как хочешь, босс. Если это то, о чём ты думаешь, если все остальные согласны с этим, то делай что хочешь". И я пошёл и купил... Кажется, я купил три педали гармонайзера, чтобы попробовать кое-что. Короче говоря, мы вернулись к этому решению».

По словам Faulkner'a, PRIEST, вероятно, смогли бы исполнить большую часть своего материала только с одним гитаристом:

«В том составе, который у нас сейчас, кроме ритм-гитары под соло, не так уж много гармоничных вещей. "Victim Of Changes"... Я всю жизнь играл THIN LIZZY в кавер-группах с одной гитарой. Всё приходилось исполнять обе партии».

RICHIE FAULKNER Says He





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 557

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом