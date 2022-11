сегодня



LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST



LES BINKS выступил с финской трибьют-группой JUDAS PRIEST PRIESTHOOD FINLAND 19 ноября в рамках Classic Rock And Metal Meeting в On The Rocks, Helsinki — видео доступно ниже.







