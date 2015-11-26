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Гитарист JUDAS PRIEST : «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»



Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner в очередной раз подверг сомнению значимость Зала Славы Рок-н-Ролла. После того, как один из поклонников Faulkner'а в Twitter сказал, что он находит "оскорбительным" то, что поп-суперзвезда Уитни Хьюстон находится там в то время как PRIEST еще не введен в него, Richie ответил:



«Если бы Зал Славы Рок-н-Ролла пользовался хоть каким-то доверием, я бы с тобой согласился. Но это не так. Я уже говорил это раньше и скажу еще раз: играть и записывать музыку с лучшими фанатами по всему миру на протяжении 50 лет — вот настоящая награда, а не этот трофей, стоящий на полке, имхо».



Другой фанат заметил: "Залом слав управляют куча профанов, которые ни черта не знают о музыке. Дело не в музыке в страстной арт-форме, а в коммерческом предприятии", на что Faulkner ответил:



«Какая же это рок-награда, если рок там на минималка. Не учитывать тех, кто все изменил или придумал что-то новое, такие группы как PRIEST, MOTÖRHEAD и бесчисленное множество других —какой тогда смысл во всем этом. Так что награда скорее НЕ быть там. 50-летняя карьера в JP с лучшими фэнами — вот настоящая награда!»

























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