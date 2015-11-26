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Judas Priest

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4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»
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Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»



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Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner в очередной раз подверг сомнению значимость Зала Славы Рок-н-Ролла. После того, как один из поклонников Faulkner'а в Twitter сказал, что он находит "оскорбительным" то, что поп-суперзвезда Уитни Хьюстон находится там в то время как PRIEST еще не введен в него, Richie ответил:

«Если бы Зал Славы Рок-н-Ролла пользовался хоть каким-то доверием, я бы с тобой согласился. Но это не так. Я уже говорил это раньше и скажу еще раз: играть и записывать музыку с лучшими фанатами по всему миру на протяжении 50 лет — вот настоящая награда, а не этот трофей, стоящий на полке, имхо».

Другой фанат заметил: "Залом слав управляют куча профанов, которые ни черта не знают о музыке. Дело не в музыке в страстной арт-форме, а в коммерческом предприятии", на что Faulkner ответил:

«Какая же это рок-награда, если рок там на минималка. Не учитывать тех, кто все изменил или придумал что-то новое, такие группы как PRIEST, MOTÖRHEAD и бесчисленное множество других —какой тогда смысл во всем этом. Так что награда скорее НЕ быть там. 50-летняя карьера в JP с лучшими фэнами — вот настоящая награда!»

JUDAS PRIEST











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