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Judas Priest

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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing сказал, что сам был шокирован своим уходом из группы почти восемь лет назад. В интервью "Sound Matters With Tom Leu" он рассказал:

«Я из тех, кто невероятно предан делу. Именно поэтому я этим решением шокировал даже себя. Это был один из тех моментов в моей жизни, когда мне вновь как будто снова было 15 лет, когда я должен был стать свободным и отправится куда-то туда, где мне будет лучше; я чувствовал, что мне нужно это сделать; и я должен был быть смелым, чтобы это сделать. И это ещё одна причина, по которой я хотел сделать [написать автобиографию] — дать всем лучшее объяснение того, как это может произойти с каждым, даже с самим собой.

Я думал, что я был жёстким в определённом смысле — не то чтобы я умею обращаться с топором, но я думал, что у меня есть реальная жёсткая личность, которая способна выдержать и принять что угодно. Но я вдруг обнаружил, что это совсем не так — у меня действительно был переломный момент».

Downing рассказал о причинах, которые привели к его уходу из группы, которую он основал, когда был ещё подростком:

«Сначала я многим пожертвовал. И я не думал, что меня будут уважать за то, что сделал. Я был первым из всех в группе, ещё в 1960-х, но это было очень тяжело. Я пытался собрать всё воедино и что-то выдать на-гора, что было выполнимо, и я в итоге это сделал. Мне пришлось многое сделать. На самом деле было сложно создать состав, который, как я чувствовал, выдержит и не свернёт с пути — с Rob'ом [Halford'ом, вокал], Glenn'ом [Tipton'ом, гитара] и Ian'ом [Hill'ом, бас]. Но только благодаря исключениям можно было добраться до этого момента, и это было трудно. Я много чего сделал. Как я уже сказал, я остался полностью верен и предан группе. Но я просто чувствовал, что всё не так. Всё было хорошо, но по мере того, как мы становились старше и всё менялось, казалось, что была какая-то самоуспокоенность, уважение, которое не было проявлено там, где оно должно было быть проявлено. Ситуация была не столь демократичной, как следовало бы. И многие вещи начали меня раздражать. Живые выступления были не такими, какими они должны были быть. Вероятно, для зрителей казалось, что всё было на месте, но это не так, ничего этого не было. И на то были конкретные причины. Я чувствовал, что группа больше катится по рельсам, чем что-то делает помимо этого, и это я считал несправедливым по отношению к аудитории и другим участникам группы, которые хотели выдавать 101%. Да, на то было много причин. В последнее время многие слышали интервью Rob'a, но на самом деле Rob выпустил два студийных альбома в 2010 году, и он сам гастролировал с группой HALFORD. Это не казалась правильным для кого-то вроде меня, кто был полностью предан JUDAS PRIEST».



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

nabastak_


10 дек 2018, 13:36		Пожилые длинноволовые блондины иногда напоминают поношенных бабушек ).
По тексту как всегда - длинная телега без конкретики.

StygianSaviour


10 дек 2018, 14:24		Ты шо, дурак, дед?

ИванСемичев


10 дек 2018, 14:31		Жаль что в его окружении так и не нашлось ни одного человека который ему прямо бы сказал что сколько он не будет скулеть и плакать в каждом интервью его всё равно не возьмут обратно в Джудас Прист хотя бы потому что третья гитара там просто не нужна а для вакансии концертного роуди он стар и немощен уже.

Saint Portnoy


10 дек 2018, 14:46		Представил картину, как Хэлфорд, Тревис и Хилл уходят из Джудас Прист, туда на их места приходят клоуны, работники сцены, продюссеры и дворники. В таком составе Прист едет в очередное мировое турне, а КК, Гленн, Хэлфорд, Тревис и Хилл начинают в пять голосов нытьё на страницах Дарксайда о том, что вобще-то они вынуждены были уйти, но ни хрена не понятно, зачем им было уходить, и почему же их не берут назад, блджад.

vatzzons


10 дек 2018, 15:51		Херню спорол, лучше бы сольник попытался бы сделать, если свободы захотелось.

Blackout 74


10 дек 2018, 16:00		Ну и нытик ))

Rus


10 дек 2018, 16:19		Блин, да вы че все охренели, на деда наехали? Ну ошибся на старости лет мужик, уходил. Помню говорили что одни из причин, то что плохо приняли (мой любимый) последний на тот момент альбом Нострадамус. Нельзя теперь вернуться чтоли? Хэлфорд же уходил, вернулся. Диккинсон и Смит из Мейденов уходили - вернулись. Именно потому, что с ними ассоциируется классическое звучание групп. Чем хуже K.K? У всех должен быть второй шанс. Почему его действительно нельзя назад взять? Разве лучше чтобы там играли на гитаре два левых чувака? Вам реально нужен такой Прист? Нам говорили что они расстались полюбовно. Да и сейчас в целом кроме обиды на последние действия у них друг к другу особо ничего нет.

Saint Portnoy


10 дек 2018, 16:31		Если кроме шуток, у КК десятилетиями были тёрки с Гленном. Это наверняка если не единственная, то одна из основных причин ухода КК. Сейчас с Гленном случилось то, что случилось. Очень жаль, но вот так. И если КК действительно пожалел, почему бы им не объединиться вновь. Продюсера выгнать обратно за пульт, Ричи пусть переучит Гленновские партии, как говорилось раньше - и это будет снова хотя бы похоже на прежних Прист. Не то, что сейчас

Alex Chernyatinsky


10 дек 2018, 17:02		Согласен с К.К. в том, что никаких партий Гленна на последнем альбоме нет - это все Фолкнер и Снип. А в этом случае перед нами уже не совсем JP. Точнее почти совсем не JP. Завязывать надо было лет 10 назад, а не доводить ситуацию до всяких Редимеров оф Соулз и вынужденных выходов на сцену клинически больного человека, лишь способного с трудом сыграть три с половиной песни.

gravitgroove


10 дек 2018, 17:15		гляжу на фото и имидж деда. Руки так и просят исправить заголовок на "истории старого говнаря"


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