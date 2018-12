Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

сегодня



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing сказал, что сам был шокирован своим уходом из группы почти восемь лет назад. В интервью "Sound Matters With Tom Leu" он рассказал:



«Я из тех, кто невероятно предан делу. Именно поэтому я этим решением шокировал даже себя. Это был один из тех моментов в моей жизни, когда мне вновь как будто снова было 15 лет, когда я должен был стать свободным и отправится куда-то туда, где мне будет лучше; я чувствовал, что мне нужно это сделать; и я должен был быть смелым, чтобы это сделать. И это ещё одна причина, по которой я хотел сделать [написать автобиографию] — дать всем лучшее объяснение того, как это может произойти с каждым, даже с самим собой.



Я думал, что я был жёстким в определённом смысле — не то чтобы я умею обращаться с топором, но я думал, что у меня есть реальная жёсткая личность, которая способна выдержать и принять что угодно. Но я вдруг обнаружил, что это совсем не так — у меня действительно был переломный момент».



Downing рассказал о причинах, которые привели к его уходу из группы, которую он основал, когда был ещё подростком:



«Сначала я многим пожертвовал. И я не думал, что меня будут уважать за то, что сделал. Я был первым из всех в группе, ещё в 1960-х, но это было очень тяжело. Я пытался собрать всё воедино и что-то выдать на-гора, что было выполнимо, и я в итоге это сделал. Мне пришлось многое сделать. На самом деле было сложно создать состав, который, как я чувствовал, выдержит и не свернёт с пути — с Rob'ом [Halford'ом, вокал], Glenn'ом [Tipton'ом, гитара] и Ian'ом [Hill'ом, бас]. Но только благодаря исключениям можно было добраться до этого момента, и это было трудно. Я много чего сделал. Как я уже сказал, я остался полностью верен и предан группе. Но я просто чувствовал, что всё не так. Всё было хорошо, но по мере того, как мы становились старше и всё менялось, казалось, что была какая-то самоуспокоенность, уважение, которое не было проявлено там, где оно должно было быть проявлено. Ситуация была не столь демократичной, как следовало бы. И многие вещи начали меня раздражать. Живые выступления были не такими, какими они должны были быть. Вероятно, для зрителей казалось, что всё было на месте, но это не так, ничего этого не было. И на то были конкретные причины. Я чувствовал, что группа больше катится по рельсам, чем что-то делает помимо этого, и это я считал несправедливым по отношению к аудитории и другим участникам группы, которые хотели выдавать 101%. Да, на то было много причин. В последнее время многие слышали интервью Rob'a, но на самом деле Rob выпустил два студийных альбома в 2010 году, и он сам гастролировал с группой HALFORD. Это не казалась правильным для кого-то вроде меня, кто был полностью предан JUDAS PRIEST».









