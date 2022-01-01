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TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST



Бывший вокалист TNT Tony Harnell заявил, что он был в списке кандидатов, когда JUDAS PRIEST искали нового вокалиста на место Rob'a Halford'a в начале 1990-х годов.



Во время выступления в последнем эпизоде подкаста "Appetite For Distortion", ориентированного на GUNS N' ROSES, Harnell, который провёл всего восемь месяцев в составе SKID ROW, сказал:



«В какой-то момент, когда Rob Halford ушёл, мой менеджер сказал мне, что JUDAS PRIEST рассматривают мою кандидатуру. И это могло бы стать воплотившейся мечтой для меня, потому что я очень хорошо знал эти песни. Оглядываясь назад, могу сказать, что я даже рад, что не получил это место, потому что трудно быть в той роли, которая была у меня. Я думаю, для меня было бы ещё труднее, больше давления... Если учитывать историю моего детства с JUDAS PRIEST, это могло бы разбить мне сердце, в зависимости от реакции людей. Неважно, насколько хорошо ты исполняешь материал, — ты не Rob».



















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