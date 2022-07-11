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*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном турне с IRON MAIDEN



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В новом интервью Metal Pilgrim вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о североамериканском турне группы 1982 года "World Vengeance", в котором в качестве разогревающей команды выступали британские металлисты IRON MAIDEN:

«Это было захватывающее зрелище, потому что выступали две британские металлические группы, которые по-настоящему популяризировали это движение в этой части мира.
Я часто смотрел IRON MAIDEN по вечерам, смотрел и думал: "Эти парни непременно станут великими". Песни, энергия на сцене, всё в них говорило о том, что они будут известной группой. Так что поработать вместе на некоторых из этих концертов было потрясающим событием, и вам повезло, если у вас был шанс увидеть это.
Совсем недавно я был на Copenhell [фестиваль в Дании], разговаривал со Стивом [Харрисом, басистом MAIDEN], там был и Нико [МакБрейн, барабанщик MAIDEN], и мы оба были полны металл-воспоминаний.

Как я уже много раз говорил, это было начало десятилетия, и в начале каждого десятилетия происходят захватывающие вещи. Я думаю, это человеческая природа. От событий в музыке до циклических событий в рок-н-ролле, начало 80-х всегда было очень мощным и сильным. Как и начало 90-х — SLAYER, METALLICA, IRON MAIDEN, PANTERA, ANTHRAX — все выпускали по-настоящему сильные альбомы в 90-х. Так что да, это было прекрасное время для металла. Первые пять лет 80-х были просто сумасшедшими».




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11 июл 2022
gravitgroove
Вроде тут была новость несколько лет назад, что (точнее, кто) больше всего приковывало его взгляд к Мэйдн

просмотров: 769

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