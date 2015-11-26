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Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном туре с OZZY



В рамках недавней беседы со Smashing Interviews Magazine вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, как садомазо-прикид стал образом для группы:



«Да всё как у любой другой группы, знаете ли. В те первые несколько мгновений вы в поиске и просто хотите развиваться и прочувствовать творческую платформу, которую вы хотите создать. Визуальная часть образа наконец-то обрела себя, и мы наконец-то начали выглядеть так, как звучит эта музыка, а ведь это очень важно для любой группы. С помощью нашей сильной, мощной, напористой музыки мы должны были найти подходящий визуальный образ, который соответствовал бы громкости, воодушевлению и энергии. И это медленно становилось настоящим увлечением, потому что как только мы это представили, все стали ассоциировать такой образ с хэви-металлом».



Тур "Ozzy Osbourne/Judas Priest" перенесли?



«Да, мы едем в 2022 году. Это как раз тот вариант, когда должны открыться все места для проведений, и будет работать логистика. Ozzy не будет готов к работе до этого момента. И мы почти до конца этого года заняты, так что вот выпадает год, плюс должны произойти перемены, прежде чем всё стартует. Мы все были разочарованы, потому что мы любим наших фанатов и знаем, какое сильное разочарование они испытали, — точно такое, же как и мы. Но на самом деле нужно руководствоваться здравым смыслом, потому что мы не можем сейчас собраться на площадках, так как это опасно. Это очень опасно, и мы не хотим подвергать наших фэнов опасности так же сильно, как я не хочу подвергать опасности нас самих. Так что мы просто ведём себя разумно, принимая необходимые меры предосторожности. Но это произойдёт, и это будет здорово.



Это будет так необычно, потому что Ozzy из той же обоймы, что и мы, и мы знакомы уже целую вечность. Мы будем вместе в длительном туре, и Ozzy будет великолепен. А пока нам придётся перенести осенний тур нашего юбилея по тем же причинам. Так что все готовятся к вечеринке по случаю открытия летом следующего года. Эта пандемия не исчезнет. Нам придётся научиться жить с ней, как мы живём с гриппом, пока все не получат вакцину».



У Ozzy были некоторые проблемы со здоровьем. Надеюсь, он чувствует себя лучше?



«Да. Мы знаем столько же, сколько и все остальные, но он просто замечательный человек и великий музыкант. У него удивительный голос. Никто не похож на Ozzy. У него уникальный голос. Я люблю его. В недавних телешоу он говорил, что ему стало лучше. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждём этого совместного турне!»







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