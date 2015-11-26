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Judas Priest

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17 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не знает, отразится ли биография в новом альбоме

16 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»

15 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «В 1991 году не всё было сладко в Диснейленде PRIEST»

12 дек 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e

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8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

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4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

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25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»
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Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном туре с OZZY



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В рамках недавней беседы со Smashing Interviews Magazine вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, как садомазо-прикид стал образом для группы:

«Да всё как у любой другой группы, знаете ли. В те первые несколько мгновений вы в поиске и просто хотите развиваться и прочувствовать творческую платформу, которую вы хотите создать. Визуальная часть образа наконец-то обрела себя, и мы наконец-то начали выглядеть так, как звучит эта музыка, а ведь это очень важно для любой группы. С помощью нашей сильной, мощной, напористой музыки мы должны были найти подходящий визуальный образ, который соответствовал бы громкости, воодушевлению и энергии. И это медленно становилось настоящим увлечением, потому что как только мы это представили, все стали ассоциировать такой образ с хэви-металлом».

Тур "Ozzy Osbourne/Judas Priest" перенесли?

«Да, мы едем в 2022 году. Это как раз тот вариант, когда должны открыться все места для проведений, и будет работать логистика. Ozzy не будет готов к работе до этого момента. И мы почти до конца этого года заняты, так что вот выпадает год, плюс должны произойти перемены, прежде чем всё стартует. Мы все были разочарованы, потому что мы любим наших фанатов и знаем, какое сильное разочарование они испытали, — точно такое, же как и мы. Но на самом деле нужно руководствоваться здравым смыслом, потому что мы не можем сейчас собраться на площадках, так как это опасно. Это очень опасно, и мы не хотим подвергать наших фэнов опасности так же сильно, как я не хочу подвергать опасности нас самих. Так что мы просто ведём себя разумно, принимая необходимые меры предосторожности. Но это произойдёт, и это будет здорово.

Это будет так необычно, потому что Ozzy из той же обоймы, что и мы, и мы знакомы уже целую вечность. Мы будем вместе в длительном туре, и Ozzy будет великолепен. А пока нам придётся перенести осенний тур нашего юбилея по тем же причинам. Так что все готовятся к вечеринке по случаю открытия летом следующего года. Эта пандемия не исчезнет. Нам придётся научиться жить с ней, как мы живём с гриппом, пока все не получат вакцину».

У Ozzy были некоторые проблемы со здоровьем. Надеюсь, он чувствует себя лучше?

«Да. Мы знаем столько же, сколько и все остальные, но он просто замечательный человек и великий музыкант. У него удивительный голос. Никто не похож на Ozzy. У него уникальный голос. Я люблю его. В недавних телешоу он говорил, что ему стало лучше. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждём этого совместного турне!»

JUDAS PRIEST Frontman ROB HALFORD On Pushing Upcoming Tour With OZZY OSBOURNE To Early 2022-



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

decided


21 дек 2020, 11:41		В смысле 2022 год? а в 2021 в июне же приехать должны к нам? уже нет?


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