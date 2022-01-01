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Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST



Andy Sneap в рамках недавней беседы рассказал о своих ощущениях от совместной работы с Rob'ом:



«Люди твердят о скриминге Rob'а, но, на мой взгляд, его исполнение, то, как он произносит строчки и синкопирует вещи,— вот что делает его Rob'ом Halford'ом. А также его акцент, бирмингемский акцент, в его голосе, когда он поет, есть немного той тягучести, которую не услышишь от американского певца. Так что в нем есть немного такого, что придает ему определенный характер и колорит. И еще он очень громкий. Я скажу вам, когда вы сидите в пультовой, а он просто прорабатывает идеи и сидит рядом с вами, это, типа, "О, черт возьми". [Смеется] Вот это голос!»







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