Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST



Brandon Ellis (вокал, гитара; The Black Dahlia Murder), Steve DiGiorgio (бас; Testament, Death To All) и Matt Thompson (барабаны; King Diamond) в рамках фестиваля Slay At Home исполнили кавер-версию песни JUDAS PRIEST "Electric Eye".







