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Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST



В рамках недавнего интервью бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing ответил на вопрос о том, отправил ли он тёплые слова в адрес нынешнего гитариста, Richie Faulkner'а:



«Да, конечно. Всё, что я могу сделать, это сказать что всё это очень печально. Все желают здоровья Richie и скорейшего выздоровления. Я думаю, у ребят осталось более 20 концертов [в рамках тура по США], так что я надеюсь, когда он поправится, они смогут вернуться на сцену. Потому что, конечно, я сочувствую фанатам и, конечно, SABATON, которые играли с ними. Случившееся просто ужасно, но мы можем только пожелать ему восстановиться. Я знаю, что он молод и силён, и я уверен, что всё будет хорошо!»







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