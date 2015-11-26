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Judas Priest

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Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST



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В рамках недавнего интервью бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing ответил на вопрос о том, отправил ли он тёплые слова в адрес нынешнего гитариста, Richie Faulkner'а:

«Да, конечно. Всё, что я могу сделать, это сказать что всё это очень печально. Все желают здоровья Richie и скорейшего выздоровления. Я думаю, у ребят осталось более 20 концертов [в рамках тура по США], так что я надеюсь, когда он поправится, они смогут вернуться на сцену. Потому что, конечно, я сочувствую фанатам и, конечно, SABATON, которые играли с ними. Случившееся просто ужасно, но мы можем только пожелать ему восстановиться. Я знаю, что он молод и силён, и я уверен, что всё будет хорошо!»

K.K. DOWNING Wishes RICHIE FAULKNER A





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

AlexTronenko


26 окт 2021, 16:38		А Кенни прям мониторит, сколько сыграли, сколько осталось, кто на разогреве там ))

Артур Коури


26 окт 2021, 18:27		Молодец


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