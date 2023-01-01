19 июл 2023



Гитарист JUDAS PRIEST о выходе нового альбома: «Это будет начало 2024-го года»



Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner недавно появился в эфире программы Tulsa Music Stream.



В ходе интервью Faulkner'a спросили о пока ещё не имеющей названия пластинке, которая станет 19-м студийным альбомом группы. Он рассказал:



«Сегодня утром я разговаривал с Glenn'ом (Tipton'ом, гитаристом) по электронной почте. Мы обсуждали порядок работы над трек-листом альбома. Итак, альбом находится на стадии подготовки. Он уже записан. Сейчас он практически сведён, и мы пытаемся решить, в каком порядке должны идти треки. Это очень важно. Если поставить треки в неправильном порядке... это как кино. Если смонтировать фильм в неправильном порядке, он потеряет свою силу.



Всё должно быть правильно. Мы находимся на этой стадии. Итак, всё скоро будет готово. Затем мы должны произвести сами пластинки. Рекорд-лейбл должен изготовить упаковку, художественное оформление, винил и выпустить всё это в продажу. Это занимает какое-то время. Но что касается творчества, записи и всего остального, то всё уже практически готово».



На вопрос о том, когда стоит ждать выхода альбома, Richie ответил:



«Если бы мы сегодня передали его в звукозаписывающую компанию, я думаю, что на изготовление винила ушло бы не менее полугода — заказов на винил очень много. Так что мы можем определить самое раннее время, если можно так выразиться. Я думаю, что, скорее всего, это будет начало 2024-го года, я бы так сказал. Меня за это не уволят. Я думаю, что это безопасная оценка. Это будет начало 2024-го года».







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