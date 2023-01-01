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Гитарист JUDAS PRIEST о магии живых концертов



Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner принял участие в последнем эпизоде "String Theory". Faulkner рассказал о живых выступлениях с группой:



«Когда выходишь на сцену с PRIEST, занавес опускается, включаются усилители и ты играешь, толпа заходится в восторге, а потом наступает момент, когда ты расслабляешься, втягиваешься, осматриваешь аудиторию, видишь тех, кто рядом, и что все делают.



Ты смотришь видео на YouTube и тому подобное, но ты всегда помнишь, как ты был на концерте PRIEST или IRON MAIDEN, и ты был впереди, а басист IRON MAIDEN Steve Harris держал свой бас у твоего лица, он пел слова, а ты пел ему в ответ. Невозможно воссоздать всё это. В Европе на концертах мы видим молодых подростков, которые поют "Electric Eye" или "Tyrant", подобные старые редкие песни, и ты вспоминаешь, каково это — быть на тех концертах, ощущать связь с этими людьми — я называю их артистами, но они нечто большее. Они как — я не знаю — они артисты, они друзья, они формируют твою жизнь, они учат тебя сочинять песни, они показывают тебе, как играть на гитаре или любом другом инструменте, и вот они здесь, и ты взаимодействуешь с ними. Так что это всегда осознанное желание — взаимодействовать с артистами так, как они взаимодействовали с тобой, когда ты был на концерте. Это нечто особенное. Это невозможно воссоздать в Интернете, на YouTube, да и вообще. Это магия живого концерта».







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