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Judas Priest

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5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

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17 окт 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»

15 окт 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от JUDAS PRIEST

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14 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»

11 окт 2021 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

9 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура

8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете

1 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W

30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

27 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре

25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST
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Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте



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Rob Halford в рамках недавней беседы с журналом Decibel коснулся темы возраста:

«Большинство людей в Англии выходят на пенсию в 50 лет. Вы сдаётесь, и на этом всё. Вы начинаете возиться в саду и сидеть в шезлонге с чашкой чая. Правда, раньше ты тоже думал, что рок-н-ролл — это приключения для молодого человека, так что даже 50 — это уже перебор.

На недавнем концерте [PRIEST] был маленький ребёнок. Он сидел на плечах своего отца и знал все слова всех песен PRIEST. Ему было лет восемь. Я пригласил его на сцену и расписался на его футболке. И тогда я подумал: "Пожалуйста, Боже, дай мне ещё 50 лет, потому что я не хочу, чтобы это закончилось". Я искренне от всего сердца не хочу, чтобы это закончилось. Так что всё это просто великолепные моменты, которые нужно прожить сполна и праздновать каждый день, независимо от того, на сцене ты или нет».

Когда интервьюер заметил, что Rob'у «повезло», потому что он всё ещё может выходить на сцену и выступать на очень высоком уровне, Halford ответил следующее:

«Я благословлён. Я всегда говорил, что как только я начну звучать как певец из британского паба, просто заберите у меня микрофон [напевает "Living after mid-niiiiight"]. Я могу оказаться в каком-то захудалом стрип-баре Лас-Вегаса [смеётся]. Я люблю выходить на сцену. Мы все любим, все мы в PRIEST. Это искреннее желание завершить ту финальную часть, завершить то путешествие, о котором я говорил раньше, когда ты играешь вживую. Это то, ради чего всё и затевалось. И именно это и является сутью».

JUDAS PRIESTНастроен на пере



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