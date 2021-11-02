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Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте



Rob Halford в рамках недавней беседы с журналом Decibel коснулся темы возраста:



«Большинство людей в Англии выходят на пенсию в 50 лет. Вы сдаётесь, и на этом всё. Вы начинаете возиться в саду и сидеть в шезлонге с чашкой чая. Правда, раньше ты тоже думал, что рок-н-ролл — это приключения для молодого человека, так что даже 50 — это уже перебор.



На недавнем концерте [PRIEST] был маленький ребёнок. Он сидел на плечах своего отца и знал все слова всех песен PRIEST. Ему было лет восемь. Я пригласил его на сцену и расписался на его футболке. И тогда я подумал: "Пожалуйста, Боже, дай мне ещё 50 лет, потому что я не хочу, чтобы это закончилось". Я искренне от всего сердца не хочу, чтобы это закончилось. Так что всё это просто великолепные моменты, которые нужно прожить сполна и праздновать каждый день, независимо от того, на сцене ты или нет».



Когда интервьюер заметил, что Rob'у «повезло», потому что он всё ещё может выходить на сцену и выступать на очень высоком уровне, Halford ответил следующее:



«Я благословлён. Я всегда говорил, что как только я начну звучать как певец из британского паба, просто заберите у меня микрофон [напевает "Living after mid-niiiiight"]. Я могу оказаться в каком-то захудалом стрип-баре Лас-Вегаса [смеётся]. Я люблю выходить на сцену. Мы все любим, все мы в PRIEST. Это искреннее желание завершить ту финальную часть, завершить то путешествие, о котором я говорил раньше, когда ты играешь вживую. Это то, ради чего всё и затевалось. И именно это и является сутью».

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