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RICHIE FAULKNER — о реакции поклонников JUDAS PRIEST на его появление в группе



Во время новой беседы с That Metal Interview Richie Faulkner ответил на вопрос о том, почувствовал ли он неприятие фэнов JUDAS PRIEST, когда его взяли на замену Kenneth'y "K.K." Downing'y в группу 12 лет назад:



«Конечно, да. Интернет есть Интернет, и это часть мира, в котором мы сейчас живём. Но я занимался своим делом в меру своих возможностей. Я получил это место — ребята из группы выбрали меня — и мне нужно было справиться с этой ролью. И, конечно, будет негатив.



Замена K. K. после 40 лет, замена любого человека после 40 лет будет шоком для многих людей, которые были с группой так долго. Так что я понимаю их реакцию. Я, наверное, повёл бы себя так же. Но я думаю, что люди поняли, что меня взяли не для того, чтобы заменить кого-то как такового. Он ушёл, а я появился... Я никогда не смогу заменить Ken'a. Ken — это Ken. Я должен уважать его наследие и заниматься своим делом дальше, и это всё, что я могу сделать. Но, конечно, всегда будет негатив. Это часть мира, в котором мы живём сегодня.



Люди, которые были с JUDAS PRIEST в то время на протяжении 40 лет, вы можете себе представить, они так любят группу, они были с ней столько лет, и вдруг такие большие перемены. Не все будут этому рады. И теперь у нас есть возможность высказать своё мнение публично, и это именно то, что нужно. Как я уже сказал, я мог бы считать так же, если бы — я не знаю — я пытаюсь представить себе другую ситуацию, при которой я мог бы думать так же. Если бы что-то, что существовало в течение 40 лет, так изменилось, у меня могло бы быть такое же мнение. Это естественная человеческая эмоция. Но это потому, что им не всё равно».







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