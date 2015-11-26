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Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"



Rob Halford в рамках недавней беседы рассказал о том, какие ощущения он испытывает от появления в сет-листе композиции "Rocka Rolla":



«Сначала я отказался. У нас у всех был список. Я предложил её, и Glenn [Tipton, гитара] сказал: "Я не думаю, что это сработает". Я ответил: "Я тоже не думаю, что это сработает. Но разве не будет здорово, если мы это сделаем, ведь это заглавный трек первого альбома этой группы". И когда мы пришли на репетицию и сыграли её, а потом Richie [Faulkner, гитара] немного изменил её — удвоил темп и немного подправил аранжировку — вот тогда я подумал: "О чёрт. Вот так точно сработает". Поэтому, когда я немного поболтал перед тем, как мы сыграли эту песню на Bloodstock и когда зазвучали первые аккорды, я ощутил настоящую эйфорию. Мы никогда, никогда, никогда за всю историю группы не играли её вживую, и всё же вот... Это был момент, когда ваша нога соединилась с хэви-металлическим футбольным мячом, и игра началась. Так что мне это очень понравилось.



Я скажу вам, что мне особенно понравилось в этой аранжировке. Когда я летел обратно в Америку, я смотрел очень классное шоу, которое Robert Plant сделал с SENSATIONAL SHAPE SHIFTERS в Austin City Limits, и то, как он взял материал [LED] ZEPPELIN и переделал его. В песнях всё ещё есть важные аспекты, с которыми вы взаимодействуете и строите ассоциативный ряд, но он приглашает вас с собой в небольшое приключение. И именно это я и почувствовал. Когда я летел обратно, я думал о "Rocka Rolla". А потом у меня в голове пронеслось: "Есть ли ещё что-нибудь подобное? Какой ещё трек мы могли бы попробовать переделать из того, что было в 70-х, в 2021 году. Бесконечные возможности в музыке!»







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