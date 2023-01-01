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Гитарист JUDAS PRIEST не знает, когда выйдет новая пластинка



RICHIE FAULKNER в недавней беседе на вопрос, есть ли какие-то приблизительные временные рамки, когда будет выпущен новый альбом JUDAS PRIEST, ответил следующее:



«Я не знаю точно, когда он будет выпущен. Я знаю, что мы очень хотим его выпустить. Rob [Halford, вокалист PRIEST] всё ещё занимается кое-какими вокальными доработками. Основная часть уже готова. И потом, нужно учитывать такие моменты, как срок изготовления винила: в наши дни это от шести до девяти месяцев. Так что даже если мы закончим запись сегодня, когда я с вами разговариваю, и отдадим её звукозаписывающему лейблу, то до готовности пластинки пройдёт от шести до девяти месяцев. Так что с этим придётся немного помучиться. Но альбом почти готов. Звучание отличное. Нам осталось подобрать трек-лист, обложку альбома и тому подобное, что не может не радовать. Так что он выйдет, но я не могу сказать, когда именно, потому что на самом деле я не знаю».







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