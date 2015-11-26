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Judas Priest

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11 окт 2021 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

9 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура

8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете

1 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W

30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

27 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре

25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"

15 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»

13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»

28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»
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Видео с текстом от JUDAS PRIEST



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JUDAS PRIEST по случаю выпуска юбилейного бокс-сета представили официальное видео с текстом к "You've Got Another Thing Coming".

Трек-лист:

- CDs housed in mini LP Japanese-style wallets
- Box set designed by long-time Judas Priest collaborator Mark Wilkinson
- Includes Ross Halfin photos signed by each band member: Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill, Richie Faulkner, Scott Travis
- Numbered British Steel metal razor blade (blunt)
- Memorabilia book featuring rare photos, posters, adverts and passes
- Replica British Steel tour programme
- Two Replica Tour posters from: British Steel 1980 German Tour, Defenders Of The Faith 1984 European Tour

CD1 – Rocka Rolla
CD2 – Sad Wings of Destiny
CD3 – Sin After Sin (1977)
CD4 – Stained Glass (1978)
CD5 – Killing Machine – (1978)
CD6 – Unleashed In the East (Live in Japan 1979)
CD7 – British Steel
CD8 – Point Of Entry
CD9 – Screaming for Vengeance
CD10 – Defenders of the Faith
CD11 – Turbo
CD12 & CD13 – Priest… Live!
CD14 – Ram It Down
CD15 – Painkiller
CD16 – Jugulator
CD17 & CD18 – ’98 Live Meltdown
CD19 – Demolition
CD20 & CD21 – Live in London
CD22 - Angel of Retribution
CD23 – Nostradamus (Act 1) & CD24 – Nostradamus (Act 2)
CD25 – A Touch Of Evil Live
CD26 & CD27 – Redeemer of Souls
CD29 – Firepower

- 5 previously unreleased live stereo recordings from the archives
- Restored and edited by Tom Allom at La Cucina W8
- Mastered by Alex Wharton at Abbey Road Studios, London

CD30 & CD31 – Live In Atlanta ’82 (Previously Unreleased)

CD30:
"The Hellion / Electric Eye"
"Riding on the Wind"
"Heading Out to the Highway"
"Metal Gods"
"Bloodstone"
"Breaking the Law"
"Sinner"
"Desert Plains"
"The Ripper"
"Diamonds and Rust"

CD31:
"Devils Child"
"Screaming for Vengeance"
"You’ve Got Another Thing Comin'"
"Victim of Changes"
"Living After Midnight"
"The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)"
"Hell Bent For Leather"

CD32 - Live At The Mudd Club ’79:
"Hell Bent For Leather"
"Delivering The Goods"
"Running Wild"
"Beyond The Realms Of Death"
"The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)"
"Victim Of Changes"
"Rock Forever"
"Starbreaker"

CD33 & CD34 - Live In Houston ’86

CD33:
"Out In The Cold"
"Locked In"
"Heading Out To The Highway"
"Metal Gods"
"Breaking The Law"
"Love Bites"
"Some Heads Are Gonna Roll"
"The Sentinel"
"Private Property"
"Desert Plains"
"Rock You All Around The World"

CD34:
"The Hellion/ Electric Eye"
"Turbo Lover"
"Freewheel Burning"
"Victim Of Changes"
"The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)"
"Living After Midnight"
"You’ve Got Another Thing Comin’"
"Hell Bent For Leather"

CD35 & CD36 - Live In New Haven ’88

CD35:
"The Hellion/ Electric Eye"
"Metal Gods"
"Sinner"
"Breaking The Law"
"Come And Get It"
"I’m a Rocker"
"The Sentinel"
"The Ripper"
"Beyond The Realms Of Death"
"Some Heads Are Gonna Roll"

CD36:
"Turbo Lover"
"Ram It Down"
"Heavy Metal"
"Victim Of Changes"
"The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)"
"Living After Midnight"
"You’ve Got Another Thing Comin’"
"Hell Bent For Leather"

CD37 - Los Angeles '90 (Previously Unreleased):
"Riding on the Wind"
"Grinder"
"Heading Out to the Highway"
"Between the Hammer & the Anvil"
"Bloodstone"
"Better by You, Better Than Me"
"Leather Rebel"
"The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)"
"Hell Bent for Leather"
"You’ve Got Another Thing Coming"

CD38 - London '81(Previously Unreleased):
Solar Angels Intro / "Heading Out to the Highway"
"Metal Gods"
"Hell Bent for Leather"
"Breaking the Law"
"Sinner"
"Beyond the Realms of Death"
"Grinder"
"Desert Plains"
"You Don’t Have to Be Old to Be Wise"
"Victim of Changes"
"The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)"

CD39 - Denver '80 (Previously Unreleased):
"Hell Bent for Leather"
"The Ripper"
"Running Wild"
"Living After Midnight"
"Sinner"
"Beyond the Realms of Death"
"You Don’t Have to Be Old to Be Wise"
"Grinder"
"Victim of Changes"
"Steeler"
"Genocide"
"Tyrant"
"The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)"

CD40 - Irvine '91 (Previously Unreleased):
"Hell Bent for Leather"
"Heading Out to the Highway"
"The Hellion / Electric Eye"
"Diamonds and Rust"
"All Guns Blazing"
"Metal Gods"
"Some Heads Are Gonna Roll"
"The Ripper"
"Night Crawler"
"Turbo Lover"
"A Touch of Evil"
"Painkiller"
"The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)"
"Breaking the Law"
"Living After Midnight"
"You’ve Got Another Thing Coming"

CD41 & CD42 - Beyond Live & Rare:
Previously unreleased stereo recordings from the archives

CD41:
"Epitaph" (Studio Demo) Demo from 1976’s Sad Wings Of Destiny
"Solar Angels" (Live) July 22, 1981 - New York, NY - The Palladium
"Sinner" (Live) July 22, 1981 - New York, NY - The Palladium
"Desert Plains" (Live) July 22, 1981 - New York, NY - The Palladium
"You Don’t Have To Be Old To Be Wise" (Live) July 22, 1981 - New York, NY - The Palladium
"Genocide" (Live) May 09, 1978 - Cleveland, OH - Agora Theatre
"Victim Of Changes" (Live) May 09, 1978 - Cleveland, OH - Agora Theatre
"Ripper" (Live) May 09, 1978 - Cleveland, OH - Agora Theatre
"Screaming For Vengeance" (Live) November 24, 1982 - Tucson, AZ - Tucson Convention Center
"The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)" (Live) June 07, 1981 - Odessa, TX - Ector County Coliseum
"Victim of Changes" (Live) June 07, 1981 - Odessa, TX - Ector County Coliseum

CD42:
"Tyrant" (Live) June 07, 1981 - Odessa, TX - Ector County Coliseum
"Diamonds and Rust" (Live) February 14, 1981 - Amsterdam, Netherlands - Jaap Edenhal
"White Heat Red Hot" (Live) July 29, 1978 - Tokyo, Japan - Yuubin Chokin Hall
"Better By You Better Than Me" (Live) July 29, 1978 - Tokyo, Japan - Yuubin Chokin Hall
"Starbreaker" (Live) July 29, 1978 - Tokyo, Japan - Yuubin Chokin Hall
"Rock Forever" (Live) Killing Machine Tour - February 09, 1979 - Tokyo, Japan - Kōsei Nenkin Kaikan
"Evil Fantasies" (Live) Killing Machine Tour - February 09, 1979 - Tokyo, Japan - Kōsei Nenkin Kaikan
"Troubleshooter" (Live) World Wide Blitz Tour - February 29, 1981 - Wiesbaden, Germany - Rhein-Main-Halle
"Grinder" (Live) World Wide Blitz Tour - February 29, 1981 - Wiesbaden, Germany - Rhein-Main-Halle
"The Sentinel" (Live) May 02, 1984 - Albuquerque, NM - Tingley Coliseum
"Freewheel Burning" (Live) May 02, 1984 - Albuquerque, NM - Tingley Coliseum
"All Guns Blazing" (Live) August 17, 1991 - Montreal, QC, Canada - Forum de Montreal
"Painkiller" (Live) March 26, 1991 - Sheffield, England - Sheffield City Hall
"Mother Sun" (Live) October 11, 1975 - Slough, England - Slough College




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

artmageddon


11 окт 2021, 18:43		еще бы бокс винилов всех альбомов


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