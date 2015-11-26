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Judas Priest

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15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

31 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980

27 авг 2018 : 		 Станет ли "Firepower" последним альбомом JUDAS PRIEST?

26 авг 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 авг 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о включении в Зал славы рок-н-ролла

20 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST планируют отметить юбилей

9 авг 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST об Andy Sneap'e

7 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST включены в The Hall Of Heavy Metal History

2 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST будут включены в The Hall Of Heavy Metal History

24 июл 2018 : 		 Вышла новая книга о JUDAS PRIEST

23 июл 2018 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

5 июл 2018 : 		 Продолжат ли JUDAS PRIEST без ROB'a HALFORD'a, GLENN'a TIPTON'a и IAN'a HILL'a?

1 июл 2018 : 		 GLENN TIPTON исполнил с JUDAS PRIEST 'Victim Of Changes'

26 июн 2018 : 		 JUDAS PRIEST основали GLENN TIPTON PARKINSON'S FOUNDATION
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TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»



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Бывший вокалист JUDAS PRIEST TIM 'RIPPER' OWENS встал на защиту бывшего гитариста JUDAS PRIEST K.K. DOWNING'a. В ходе разговора c "Trunk Nation" Owens сказал, что Downing целиком и полностью прав, что рассказывает свою историю, а также даёт инсайдерский взгляд на сотрудничество в группе и махинации:

«Если ты хочешь сделать книгу, то говоришь всё. Я там был, я знаю, о чём он говорит. Это не сфабрикованное дело. Люди продолжают говорить, что это всё, о чём он говорит [в интервью, продвигающих книгу]: нет, всё это не так. Люди берут у него интервью и спрашивают о книге. Он отвечает на вопросы, которые задают люди. Это то, что есть. Я был там. Я видел, как всё происходит. Я видел, как всё это работает. Я видел, как работает команда. И я не жалуюсь на это, со мной хорошо обращались. Но я видел, как работает эта группа. И из того, что я вижу, он не врёт, он просто говорит правду».

По словам Owens'a, Ken не сожалеет, что больше не является членом PRIEST:

«Я поговорил с Ken'ом, и он ни одного плохого слова не сказал о том, кто его там заменил, или о группе в целом. Когда я общался с ним несколько месяцев назад — это было до того, как была написана книга, но его уже больше не было в группе — он великолепно отзывался обо всех, и особенно о Richie. Так что всё именно так и есть».



TIM



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dr_Sexy


15 янв 2019, 17:48		> Ken не сожалеет, что больше не является членом PRIEST
>«Я поговорил с Ken'ом, и он ни одного плохого слова не сказал о том, кто его там заменил, или о группе в целом.

25 сен 2018 : K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

sibterminator


15 янв 2019, 19:13		Ну вот и вокалист будущей группы К К.


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