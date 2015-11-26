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TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»



Бывший вокалист JUDAS PRIEST TIM 'RIPPER' OWENS встал на защиту бывшего гитариста JUDAS PRIEST K.K. DOWNING'a. В ходе разговора c "Trunk Nation" Owens сказал, что Downing целиком и полностью прав, что рассказывает свою историю, а также даёт инсайдерский взгляд на сотрудничество в группе и махинации:



«Если ты хочешь сделать книгу, то говоришь всё. Я там был, я знаю, о чём он говорит. Это не сфабрикованное дело. Люди продолжают говорить, что это всё, о чём он говорит [в интервью, продвигающих книгу]: нет, всё это не так. Люди берут у него интервью и спрашивают о книге. Он отвечает на вопросы, которые задают люди. Это то, что есть. Я был там. Я видел, как всё происходит. Я видел, как всё это работает. Я видел, как работает команда. И я не жалуюсь на это, со мной хорошо обращались. Но я видел, как работает эта группа. И из того, что я вижу, он не врёт, он просто говорит правду».



По словам Owens'a, Ken не сожалеет, что больше не является членом PRIEST:



«Я поговорил с Ken'ом, и он ни одного плохого слова не сказал о том, кто его там заменил, или о группе в целом. Когда я общался с ним несколько месяцев назад — это было до того, как была написана книга, но его уже больше не было в группе — он великолепно отзывался обо всех, и особенно о Richie. Так что всё именно так и есть».











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