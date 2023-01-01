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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 85
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 49
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Judas Priest

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26 дек 2023 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST отыграл с трибьют-группой AC/DC

20 дек 2023 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы

17 дек 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о магии живых концертов

7 дек 2023 : 		 Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST

29 ноя 2023 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

17 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

14 ноя 2023 : 		 Тизер нового трека JUDAS PRIEST

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

11 окт 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Два года назад я почти умер»

9 окт 2023 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

9 окт 2023 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью

4 окт 2023 : 		 Басист JUDAS PRIEST о тяжёлой музыке: «У этого направления есть хорошее будущее»

2 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST

24 сен 2023 : 		 K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»

22 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"

21 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»

19 сен 2023 : 		 JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!

13 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»

4 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»

28 авг 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»

18 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»

5 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»

26 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым

24 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»

19 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о выходе нового альбома: «Это будет начало 2024-го года»

12 июл 2023 : 		 А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip
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Барабанщик JUDAS PRIEST отыграл с трибьют-группой AC/DC



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Барабанщик JUDAS PRIEST отыграл с трибьют-группой AC/DC 22 декабря в Virginia Beach, Virginia:

Set 1

01. Hell Ain't A Bad Place To Be
02. Shoot To Thrill
03. Thunderstruck
04. Live Wire
05. Dirty Deeds
06. Girls Got Rhythm
07. Bad Boy Boogie
08. Hells Bells
09. Sin City
10. Back In Black
11. Rock And Roll Ain't Noise Pollution

Set 2

01. Riff Raff
02. Rock 'N' Roll Damnation
03. You Shook Me All Night Long
04. Have A Drink On Me
05. Whole Lotta Rosie
06. It's A Long Way To The Top
07. Night Prowler
08. TNT
09. Let There Be Rock
10. Highway To Hell
11. For Those About To Rock


















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