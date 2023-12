сегодня



Барабанщик JUDAS PRIEST отыграл с трибьют-группой AC/DC



Барабанщик JUDAS PRIEST отыграл с трибьют-группой AC/DC 22 декабря в Virginia Beach, Virginia:



Set 1



01. Hell Ain't A Bad Place To Be

02. Shoot To Thrill

03. Thunderstruck

04. Live Wire

05. Dirty Deeds

06. Girls Got Rhythm

07. Bad Boy Boogie

08. Hells Bells

09. Sin City

10. Back In Black

11. Rock And Roll Ain't Noise Pollution



Set 2



01. Riff Raff

02. Rock 'N' Roll Damnation

03. You Shook Me All Night Long

04. Have A Drink On Me

05. Whole Lotta Rosie

06. It's A Long Way To The Top

07. Night Prowler

08. TNT

09. Let There Be Rock

10. Highway To Hell

11. For Those About To Rock



































+1 -0



просмотров: 232