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*SLAYER вернулись! 67
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Judas Priest

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Новая песня JUDAS PRIEST



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The Serpent And The King. официальное видео с текстом от группы JUDAS PRIEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Invincible Shield", выходящего восьмого марта на Sony Music:

01. Panic Attack
02. The Serpent And The King
03. Invincible Shield
04. Devil In Disguise
05. Gates Of Hell
06. Crown Of Horns
07. As God Is My Witness
08. Trial By Fire
09. Escape From Reality
10. Sons Of Thunder
11. Giants In The Sky

Deluxe edition bonus tracks:

12. Fight Of Your Life
13. Vicious Circle
14. The Lodger








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23 фев 2024
F
Family Ghost
Норм боевичок, только больно стандартный.
Но Хэлфорду мое почтение, даже учитывая, что это студия со всей ее магией, большинству его ровесников даже в студии 50% от такого результата не сфабриковать.
23 фев 2024
IJzerklompje
А вот эта песня действительно впечатлила, на девятку.

просмотров: 167

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