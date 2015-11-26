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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»



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Ian Hill в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, планирует ли он выпуск мемуаров:

«Посмотрим. Если я это сделаю, то, скорее всего, это будет о моей юности. Возможно до момента, как к группе присоединился [вокалист] Rob [Halford]. Всё остальное было описано Rob'ом и Ken'ом [гитаристом-основателем K. K. Downing'ом], хоть и немного по-разному. Но всё это уже было рассказано. Но что касается подводок... Я имею в виду, есть несколько замечательных и забавных случаев, к примеру о том, как я пришёл к игре на бас-гитаре; это само по себе забавно!»

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


17 окт 2021, 12:43		Там у Хэлфорда, оказывается, рак, который вроде как уже вылечили


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