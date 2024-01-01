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*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
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Judas Priest

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Бывший гитарист JUDAS PRIEST отпраздновал 40-летие альбома "Defenders Of The Faith"



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST Kenneth "K.K." Downing поделился новым видеообращением, в котором он вспомнил классический альбом группы "Defenders Of The Faith":

«Всем привет. Это К. К., просто заглянул к вам, потому что сегодня очень особенный день. Исполнилось ровно 40 лет с момента выхода пластинки "Defenders Of The Faith". Кто-нибудь помнит её? Для тех, кто был в то время рядом, напомню, что это был 1984 год. Мы записывали этот альбом — дайте подумать — в основном в Испании, а потом переехали во Флориду, чтобы записать ещё несколько партий и провести сведение. Я хорошо это помню. Мы отлично провели время, и мало кто знал, что это, пожалуй, один из моих любимых альбомов. В нём есть "Freewheel Burning", "Jawbreaker", "Rock Hard, Ride Free", "The Sentinel" и так далее. Да, убийственные первые четыре трека — настоящий полноценный металл.

Но в любом случае, ребята, я просто хотел передать вам большой привет и отпраздновать годовщину альбома "Defenders Of The Faith". Ему исполнилось 40 лет.

Я пытаюсь понять, какие треки в нём мои любимые, а какие ваши любимые треки? Дайте нам знать. Напишите нам в соцсетях. И, надеюсь, мы увидимся с вами через 10 лет и сделаем то же самое на 50-летие. А пока до скорой встречи. Оставайтесь верными металлу, веселитесь, свободного полёта!»




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