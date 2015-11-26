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Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме



Джимми Кей и Алан Диксон из канадского издания The Metal Voice недавно побеседовали с гитаристом JUDAS PRIEST Richie Faulkner'ом. Он рассказал о предстоящем североамериканском турне группы и новом альбоме. Выдержки из беседы приведены ниже.



Когда Faulkner'а спросили о следующем альбоме JUDAS PRIEST, он сказал:



«После тура "Firepower" мы разъехались кто куда, как мы обычно и делаем, и у нас постоянно появляются идеи. Мы с Rob'ом и Glenn'ом начали записывать идеи и собрались вместе в начале 2020 года: я, Rob и Glenn. Andy Sneap тоже был там, и мы собрали все наши идеи и начали первые сессии сочинения. Мы использовали партию песен, которые были заготовками, но они были достаточно проработаны, чтобы мы могли назвать их песнями и дать им рабочие названия. Это были демо-записи. Итак, у нас была партия демо-записей, и с тех пор мы пытались найти возможность собраться вместе, доработать их и записать. Тогда действовали различные ограничения, вводились локдауны в связи с пандемией, а мы хотели быть вместе как группа. Когда вы играете вместе, становится очевидно, какие песни подходят. Мы начали записывать некоторые песни и собирать их воедино в условиях этих ограничений, но это явно заняло больше времени, чем нам хотелось бы. Мы работаем над этим, но мы ещё не приблизились к дате релиза».



О направлении нового материала Richie поведал следующее:



«Всякий раз, когда начинается запись, вы не знаете, что из этого получится, так что вы можете начать с идеи того, что из этого должно выйти, а по мере того, как будут развиваться события, может получиться что-то совсем другое, так что сложно предугадать. Мне кажется, очень трудно охарактеризовать собственную музыку. Но я думаю, что этот альбом стоит особняком, это не "Firepower 2", это совсем другой зверь. Я бы сказал, что местами он чуть более прогрессивный, а местами в нём больше размаха "Killing Machine". Я считаю, что он более прогрессивный, чем "Firepower", и, как я уже отметил, в нём есть немного той злобной развязности "Killing Machine". Но всё может получиться совершенно иначе».













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