Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 51
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 24
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!» 20
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



19 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме

18 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом должны быть доступны

17 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST об операции

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре

15 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ситуацию с K. K. Downing'ом «дерьмовым шоу»

12 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

9 фев 2022 : 		 Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего

4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом

26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST

24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

22 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме



zoom
Джимми Кей и Алан Диксон из канадского издания The Metal Voice недавно побеседовали с гитаристом JUDAS PRIEST Richie Faulkner'ом. Он рассказал о предстоящем североамериканском турне группы и новом альбоме. Выдержки из беседы приведены ниже.

Когда Faulkner'а спросили о следующем альбоме JUDAS PRIEST, он сказал:

«После тура "Firepower" мы разъехались кто куда, как мы обычно и делаем, и у нас постоянно появляются идеи. Мы с Rob'ом и Glenn'ом начали записывать идеи и собрались вместе в начале 2020 года: я, Rob и Glenn. Andy Sneap тоже был там, и мы собрали все наши идеи и начали первые сессии сочинения. Мы использовали партию песен, которые были заготовками, но они были достаточно проработаны, чтобы мы могли назвать их песнями и дать им рабочие названия. Это были демо-записи. Итак, у нас была партия демо-записей, и с тех пор мы пытались найти возможность собраться вместе, доработать их и записать. Тогда действовали различные ограничения, вводились локдауны в связи с пандемией, а мы хотели быть вместе как группа. Когда вы играете вместе, становится очевидно, какие песни подходят. Мы начали записывать некоторые песни и собирать их воедино в условиях этих ограничений, но это явно заняло больше времени, чем нам хотелось бы. Мы работаем над этим, но мы ещё не приблизились к дате релиза».

О направлении нового материала Richie поведал следующее:

«Всякий раз, когда начинается запись, вы не знаете, что из этого получится, так что вы можете начать с идеи того, что из этого должно выйти, а по мере того, как будут развиваться события, может получиться что-то совсем другое, так что сложно предугадать. Мне кажется, очень трудно охарактеризовать собственную музыку. Но я думаю, что этот альбом стоит особняком, это не "Firepower 2", это совсем другой зверь. Я бы сказал, что местами он чуть более прогрессивный, а местами в нём больше размаха "Killing Machine". Я считаю, что он более прогрессивный, чем "Firepower", и, как я уже отметил, в нём есть немного той злобной развязности "Killing Machine". Но всё может получиться совершенно иначе».

RICHIE FAULKNER Says Some Material JUDAS PRIEST Is Working On For Next Album Is





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 567

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом