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*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
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Judas Priest

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11 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»

8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

7 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»

4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

3 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству

26 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы снова вернёмся друг к другу!»

25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»
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ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»



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ROB HALFORD в рамках одного из недавних интервью рассказал о том, как попал в JUDAS PRIEST:

«Моя прекрасная сестра Sue. Именно она была в "Jingle Bells" на "Celestial", она очень для меня важна, как и для всей моей семьи. Она сделала нас такими. Мы живём с уважением друг к другу.

Но история со Sue и JUDAS PRIEST — из разряда фантастики, потому что PRIEST в какой-то момент начали поиск вокалиста, а она встречалась с Ian'ом — Ian'ом "Bass God" Hill'ом из JUDAS PRIEST. И он как-то сказал ей: "Да мы тут ищем вокалиста. И это так сложно. Мы и туда заглянули и сюда, а всё нет и нет". А она такая: "А знаешь, мой брат ведь немного певец". "Да ладно?" "Да-да". "Ну, может, он тогда зайдёт на прослушивание?"

Так что если бы не Sue, если бы не моя сестра — я уверен, каждая семья говорит о таких великих моментах, — всё могло бы повернуться совсем иной стороной. Но именно она открыла мне дверь в JP!»

ROB HALFORD: How My Sister Was





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