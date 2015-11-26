сегодня



ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»



ROB HALFORD в рамках одного из недавних интервью рассказал о том, как попал в JUDAS PRIEST:



«Моя прекрасная сестра Sue. Именно она была в "Jingle Bells" на "Celestial", она очень для меня важна, как и для всей моей семьи. Она сделала нас такими. Мы живём с уважением друг к другу.



Но история со Sue и JUDAS PRIEST — из разряда фантастики, потому что PRIEST в какой-то момент начали поиск вокалиста, а она встречалась с Ian'ом — Ian'ом "Bass God" Hill'ом из JUDAS PRIEST. И он как-то сказал ей: "Да мы тут ищем вокалиста. И это так сложно. Мы и туда заглянули и сюда, а всё нет и нет". А она такая: "А знаешь, мой брат ведь немного певец". "Да ладно?" "Да-да". "Ну, может, он тогда зайдёт на прослушивание?"



Так что если бы не Sue, если бы не моя сестра — я уверен, каждая семья говорит о таких великих моментах, — всё могло бы повернуться совсем иной стороной. Но именно она открыла мне дверь в JP!»













+1 -0



просмотров: 519

