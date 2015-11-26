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Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы



Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner был отправлен домой для восстановления.



«Он находился всего в четырёх милях, но мили равны минутам, а их у него было не так много, — говорит доктор Сиддхарт Пахва, кардиоторакальный хирург из UofL Health - UofL Physicians. — Мистер Faulkner жив сегодня только благодаря тому, что звёзды сошлись. У него была замечательная команда скорой помощи, он находился рядом с кардиологическим центром мирового класса, и он быстро понял, что ему нужна помощь».



В команду кардиоторакальной хирургии UofL Health - Jewish Hospital, возглавляемую доктором Пахва, также входили доктора Брайан Ганзел и Марк Слотер. Операция по замене аортального клапана и восходящей аорты с заменой гемиарха заняла около 10 часов и спасла Фолкнеру жизнь.



Аневризма грудной аорты — ослабление стенок сосуда и его последующее расширение и выпячивание. Аорта – главный сосуд, питающий человека кровью, который отходит от сердца. Грудная аорта транспортирует большое количество крови, повреждение сосуда вызывает кровотечение, опасное для жизни пациента.







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