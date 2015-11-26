Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня GHOST 84
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 82
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 38
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 24
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете

1 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W

30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

27 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре

25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"

15 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»

13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»

28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы



*
zoom
*
* *
Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner был отправлен домой для восстановления.

«Он находился всего в четырёх милях, но мили равны минутам, а их у него было не так много, — говорит доктор Сиддхарт Пахва, кардиоторакальный хирург из UofL Health - UofL Physicians. — Мистер Faulkner жив сегодня только благодаря тому, что звёзды сошлись. У него была замечательная команда скорой помощи, он находился рядом с кардиологическим центром мирового класса, и он быстро понял, что ему нужна помощь».

В команду кардиоторакальной хирургии UofL Health - Jewish Hospital, возглавляемую доктором Пахва, также входили доктора Брайан Ганзел и Марк Слотер. Операция по замене аортального клапана и восходящей аорты с заменой гемиарха заняла около 10 часов и спасла Фолкнеру жизнь.

Аневризма грудной аорты — ослабление стенок сосуда и его последующее расширение и выпячивание. Аорта – главный сосуд, питающий человека кровью, который отходит от сердца. Грудная аорта транспортирует большое количество крови, повреждение сосуда вызывает кровотечение, опасное для жизни пациента.

JUDAS PRIEST Guitarist RICHIE FAULKNER Discharged From Hospital Following Heart Surgery








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

AlexTronenko


8 окт 2021, 16:09		чтото Пристам с турами все не везет в последнее время. Сначала совместный тур с Оззи два раза отменяли, потом вообще все из-за ковида отменили, теперь Ричи слег и врядли он в этом году вернется, если вообще вернется. Быстрее КК в тур в честь 50 летия прист поедет чем сами Прист )))


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 520

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом