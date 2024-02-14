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Сколько еще осталось JUDAS PRIEST?



У гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a спросили, сколько еще группа сможет давать гастроли и записывать пластинки:



«Ну, это не мне судить. Эти парни стояли у истоков PRIEST-метала и продолжают его играть, и все зависит от них, правда. Если они когда-нибудь почувствуют, что не хотят или не могут больше этим заниматься, то решать им.



Когда я пришел в группу, мы собирались провести только один тур, и он должен был стать прощальным. Так что, очевидно, с того момента мне пришлось задуматься о том, что я буду делать после PRIEST. Насколько я знаю, это был бы единственный тур, [и] потом мне пришлось бы что-то делать после него. Так что для меня это всегда было частью моего мировоззрения. Но пока PRIEST здесь, и мы все хотим делать что-то сообща, и они хотят продолжать работать, я за любой кипишь. Я здесь, чтобы нести их флаг, как бы долго они этого ни хотели»







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