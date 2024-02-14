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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Judas Priest

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Сколько еще осталось JUDAS PRIEST?



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У гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a спросили, сколько еще группа сможет давать гастроли и записывать пластинки:

«Ну, это не мне судить. Эти парни стояли у истоков PRIEST-метала и продолжают его играть, и все зависит от них, правда. Если они когда-нибудь почувствуют, что не хотят или не могут больше этим заниматься, то решать им.

Когда я пришел в группу, мы собирались провести только один тур, и он должен был стать прощальным. Так что, очевидно, с того момента мне пришлось задуматься о том, что я буду делать после PRIEST. Насколько я знаю, это был бы единственный тур, [и] потом мне пришлось бы что-то делать после него. Так что для меня это всегда было частью моего мировоззрения. Но пока PRIEST здесь, и мы все хотим делать что-то сообща, и они хотят продолжать работать, я за любой кипишь. Я здесь, чтобы нести их флаг, как бы долго они этого ни хотели»




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14 фев 2024
Corpsegrinder04
Пока Иноходец в строю столько и будут живы. По сути на Робертино группа и теплится.
14 фев 2024
olly71
Ну Хэлфорд же сказал что после 70 он стал петь лучше чем когда либо пел а значит после 80ти будет петь лучше чем сейчас а после 90 даже страшно подумать как .
14 фев 2024
IJzerklompje
Фолкнер еще на столетии Judas Priest сыгранёт, скриньте

просмотров: 287

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