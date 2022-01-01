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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
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*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 13
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*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*BRUCE DICKINSON — о группис 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Judas Priest

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19 сен 2022 : 		 DENIS PAUNA исполняет JUDAS PRIEST

6 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об обидках на техников JP

22 авг 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сольном альбоме: «Он тяжёлый, но не очень»

12 авг 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

27 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST разозлился на Зал славы рок-н-ролла: «Чёрт возьми, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство?»

26 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

23 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!»

23 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Вход в ЗСРнР будет волшебным!»

18 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

18 июл 2022 : 		 Rob Halford: «Некоторые люди не знали, что они металхэды, пока не услышали JUDAS PRIEST»

11 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном турне с IRON MAIDEN

4 июл 2022 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

2 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли европейский тур

30 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Никогда не знаешь заранее, что войдёт в альбом»

20 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, как мотоцикл стал элементом шоу

16 май 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING будет присутствовать на введении в ЗСРНР

13 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о том, какую бы песню он хотел сыграть на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

12 май 2022 : 		 ROB HALFORD — о вводе в ЗСРНР: «Это важное событие не только для JUDAS PRIEST, но и для всего хэви-металла»

11 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может быть, история с ЗСРНР вернёт K. K. DOWNING'а в JUDAS PRIEST»

10 май 2022 : 		 ROB HALFORD готов выступить с K. K. DOWNING'ом на церемонии введения в ЗСРНР

8 май 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена

7 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла

4 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»
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|||| сегодня

DENIS PAUNA исполняет JUDAS PRIEST



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DENIS PAUNA опубликовал видео собственного прочтение хита JUDAS PRIEST "Painkiller".

Multi-Instrumentalist DENIS PAUNA Shares Southern Metal Rendition Of JUDAS PRIEST Classic "Painkiller"




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