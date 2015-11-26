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Judas Priest

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Басист MEGADETH: «В 1991 году не всё было сладко в Диснейленде PRIEST»



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В рамках недавней беседы с "Behind The Vinyl" басист MEGADETH David Ellefson коснулся темы совместных концертов с JUDAS PRIEST:

«Мы выступали в туре "Rust In Peace"/"Painkiller" в течение трёх-четырёх месяцев вместе с JUDAS PRIEST в 90 и 91 годах. И мы были на саундчеке, где можно было увидеть динамику группы за сценой. И ребята из JUDAS PRIEST были милыми парнями, они всегда оставались по отношению к нам исключительно джентльменами. Но у каждой группы есть своя фишка, своя иерархия и своя внутренняя работа.

Так что когда [вокалист JUDAS PRIEST] Rob покинул группу вскоре после завершения тура, хотя это было и шокирующее событие, но выглядело это так: "Ну, он хочет сделать что-то ещё". И потом, конечно же, я прочитал книгу [бывшего гитариста JUDAS PRIEST] К.К. [Downing'а], и я знаю К.К. сейчас довольно неплохо, и он рассказывал, что он на самом деле собирался уйти после "Painkiller". Он говорил: "К чёрту это! Я покончил с этим!" Он написал своё [заявление об уходе] в самолёте, летящем в Лос-Анджелес, и к тому времени, как он приземлился, появилась новость, что Rob уже уволился из группы.

Итак, тур "Painkiller" — я видел, как все происходит на самом деле. Можно сказать, что в Диснейленде всё было не очень хорошо. И думаю, что те, кто ездил в туры с нами, видели то же самое и говорили: "Да, в Megaland творится чертовски странное дерьмо". Но опять же — это всё закулисная фигня. Ты бы никогда не заговорил об этом в то время, но сейчас, спустя 30 лет, уже всё рассказано в книгах, так что я, скорее, подтверждаю то, о чём они и так уже рассказывали, не более».

MEGADETH





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