Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 40
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 37
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 33
*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 33
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл» 23
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

31 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980

27 авг 2018 : 		 Станет ли "Firepower" последним альбомом JUDAS PRIEST?

26 авг 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 авг 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о включении в Зал славы рок-н-ролла

20 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST планируют отметить юбилей

9 авг 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST об Andy Sneap'e

7 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST включены в The Hall Of Heavy Metal History

2 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST будут включены в The Hall Of Heavy Metal History

24 июл 2018 : 		 Вышла новая книга о JUDAS PRIEST

23 июл 2018 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

5 июл 2018 : 		 Продолжат ли JUDAS PRIEST без ROB'a HALFORD'a, GLENN'a TIPTON'a и IAN'a HILL'a?

1 июл 2018 : 		 GLENN TIPTON исполнил с JUDAS PRIEST 'Victim Of Changes'

26 июн 2018 : 		 JUDAS PRIEST основали GLENN TIPTON PARKINSON'S FOUNDATION

14 июн 2018 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 июн 2018 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

10 июн 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла



*
zoom
*
* *
Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в ходе первого визита в Индонезию ответил на пресс-конференции о том, что он думает о возможном включении коллектива в Зал славы рок-н-ролла:

«У всех разные мнения о Зале славы рок-н-ролла. Это довольно спорный вопрос для некоторых музыкантов. И я думаю, что у всех в группе есть немного разные мнения по этому поводу. Но я думаю, что в целом это не отличается от других учреждений того же плана в Америке, типа баскетбольного зала славы или футбольного зала славы. Если вы попали в такое место, это своего рода честь, потому что вы окружены своими сверстниками, вы окружены людьми, которые жили в ту же эпоху и испытывали схожие эмоции. Так что если это произойдёт с JUDAS PRIEST, я думаю, что это будет замечательно, потому что мы британская хэви-металл-группа, А Зал славы рок-н-ролла — это американский продукт, но он по-прежнему имеет вес во всем мире. Так что подождём и посмотрим. Я думаю, что мы в конце концов там будем. Надеюсь на это».



ROB HALFORD On JUDAS PRIEST






Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Rus


13 дек 2018, 11:45		Спасибо, что публикуете версии новостей как на русском , так и на английском. Из первоисточника узнал , что в следующем году Priest будут вместе с Uriah Heep в туре. Так вот, немного не по теме конечно, но это заслуживает отдельной новости. С Ли Керслейком (бывшим барабанщиком Хип) вышло на днях замечательное интервью, в котором он рассказывает о своей болезни, о финансовом положении и ближайших планах. Если переведете и выложите, будет отлично. https://www.themetalvoice.com/single-post/2018/12/11/Lee-Kerslake-never-got-Platinum-Albums-certifications-from-Osbournes-for-Blizzard-Diary-to-hang-on-wall?fbclid=IwAR1kzCntzBzCsyEKFsCLSEqIy3x2cWwVwd5dQVT14smSv2cPvswz9kD87Sw

Alex-DIO2


13 дек 2018, 11:48		слушал вчера интервью с Ли, печальные новости конечно (он сказал что его рак быстро распространяется и ему осталось жить 8 месяцев)

НELLECTOR


13 дек 2018, 15:54		Присоединяюсь к Rus.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1110

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом