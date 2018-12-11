сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в ходе первого визита в Индонезию ответил на пресс-конференции о том, что он думает о возможном включении коллектива в Зал славы рок-н-ролла:



«У всех разные мнения о Зале славы рок-н-ролла. Это довольно спорный вопрос для некоторых музыкантов. И я думаю, что у всех в группе есть немного разные мнения по этому поводу. Но я думаю, что в целом это не отличается от других учреждений того же плана в Америке, типа баскетбольного зала славы или футбольного зала славы. Если вы попали в такое место, это своего рода честь, потому что вы окружены своими сверстниками, вы окружены людьми, которые жили в ту же эпоху и испытывали схожие эмоции. Так что если это произойдёт с JUDAS PRIEST, я думаю, что это будет замечательно, потому что мы британская хэви-металл-группа, А Зал славы рок-н-ролла — это американский продукт, но он по-прежнему имеет вес во всем мире. Так что подождём и посмотрим. Я думаю, что мы в конце концов там будем. Надеюсь на это».



















+3 -0



( 3 )





просмотров: 1110

