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Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»



В новом интервью RadioacktivaColombia гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о ходе сессий записи нового альбома группы:



«В каком-то смысле нам очень повезло. Я, Rob [Halford, вокал] и Glenn [Tipton, гитара] собрались вместе как раз перед пандемией. Я думаю, это было в начале 2020 года, как раз перед тем, как начался локдаун, и мы провели большую сессию сочинения. Тогда мы создали большую часть материала — он не был до конца готов, но у нас были структуры композиций, коллекция песен. У нас было большинство идей. А потом, когда начался локдаун, я смог поработать над музыкальными партиями и воплощать эти идеи в жизнь. Но проблема была в том, что мы не могли собраться вместе, чтобы записать их как следует, ещё пару лет. Так что эти идеи лежали в течение нескольких лет, прежде чем мы смогли снова собраться и записать их. Нам повезло, что эти идеи были записаны в форме демо. Они появились у нас ещё до того, как всех закрыли по домам. Когда всё закончилось, мы вернулись к турне. Так что задача состояла в том, чтобы записать их во время гастролей. Но это был 2021 год, сейчас 2022, так что технологический прогресс в области звукозаписи позволил нам это сделать.



Часть [записи была сделана] во время гастролей. У некоторых из нас теперь есть студии звукозаписи дома, так что мы можем записывать всё в перерывах между гастрольными циклами. К примеру, мы выступали в Европе, а потом возвращались домой, и я записывал гитары дома, а Andy Sneap продюсировал удалённо. Или мы снова отправлялись в турне, и Ian [Hill, бас] занимался басом в туре. И всё в таком духе. Барабаны мы записали в Нэшвилле. Нам было гораздо проще делать эти записи — нам не нужно было находиться в одном месте. Мы знали о времени. У нас было два года в запасе, и нам нужно было начать и записать эту пластинку. И я думаю, что сейчас нам осталось доделать только вокал и пару гитарных партий. Большую часть вокала должен записать Роб, и я думаю, что мы займёмся этим в начале следующего года — закончим запись, и тогда всё будет готово. Так что мы сейчас в хорошей форме. И, надеюсь, скоро всё будет готово».







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