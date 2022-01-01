Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Почему EXODUS не стали популярными? 45
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 32
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 21
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 12
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
*DARK FORTRESS всё 9
*Название нового альбома OVERKILL 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Почему EXODUS не стали популярными? 45
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 32
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 21
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST

6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении

3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»

30 ноя 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING

29 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING

25 ноя 2022 : 		 LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»

20 ноя 2022 : 		 IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest

19 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома

18 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.

14 ноя 2022 : 		 Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР

11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»

25 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST

23 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»

22 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщиками
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»



zoom
В новом интервью RadioacktivaColombia гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о ходе сессий записи нового альбома группы:

«В каком-то смысле нам очень повезло. Я, Rob [Halford, вокал] и Glenn [Tipton, гитара] собрались вместе как раз перед пандемией. Я думаю, это было в начале 2020 года, как раз перед тем, как начался локдаун, и мы провели большую сессию сочинения. Тогда мы создали большую часть материала — он не был до конца готов, но у нас были структуры композиций, коллекция песен. У нас было большинство идей. А потом, когда начался локдаун, я смог поработать над музыкальными партиями и воплощать эти идеи в жизнь. Но проблема была в том, что мы не могли собраться вместе, чтобы записать их как следует, ещё пару лет. Так что эти идеи лежали в течение нескольких лет, прежде чем мы смогли снова собраться и записать их. Нам повезло, что эти идеи были записаны в форме демо. Они появились у нас ещё до того, как всех закрыли по домам. Когда всё закончилось, мы вернулись к турне. Так что задача состояла в том, чтобы записать их во время гастролей. Но это был 2021 год, сейчас 2022, так что технологический прогресс в области звукозаписи позволил нам это сделать.

Часть [записи была сделана] во время гастролей. У некоторых из нас теперь есть студии звукозаписи дома, так что мы можем записывать всё в перерывах между гастрольными циклами. К примеру, мы выступали в Европе, а потом возвращались домой, и я записывал гитары дома, а Andy Sneap продюсировал удалённо. Или мы снова отправлялись в турне, и Ian [Hill, бас] занимался басом в туре. И всё в таком духе. Барабаны мы записали в Нэшвилле. Нам было гораздо проще делать эти записи — нам не нужно было находиться в одном месте. Мы знали о времени. У нас было два года в запасе, и нам нужно было начать и записать эту пластинку. И я думаю, что сейчас нам осталось доделать только вокал и пару гитарных партий. Большую часть вокала должен записать Роб, и я думаю, что мы займёмся этим в начале следующего года — закончим запись, и тогда всё будет готово. Так что мы сейчас в хорошей форме. И, надеюсь, скоро всё будет готово».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 255

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом